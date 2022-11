Serbie et Kosovo ont déclaré qu’ils avaient en fait reçu un projet d’accord de l’Allemagne et de la France pour renforcer leurs relations mutuelles. Cependant, le texte de la proposition n’a pas été publié et Blehrad et Pritina ont fourni des informations séparées à ce sujet. Le serveur Balkan Insight en a parlé lundi.

Nous avons des propositions de l’Allemagne et de la France sur la table et nous devons en discuter et les mettre en œuvre, a-t-il déclaré. Ouah. Selon lui, la proposition de Berlin et Pa in Blehrad a promis d’accélérer les pourparlers pour rejoindre Union européenne et vt aide financière, si la Serbie et le Kosovo entrent en Union des nations.

Cependant, Vui considère qu’il s’agit d’une condition qui peut être remplie pour violer l’État serbe. Il a dit que le Kosovo faisait partie de la Serbie.

Il est vrai qu’un projet existe, a déclaré la ministre des Affaires étrangères du Kosovo, Donika Grvallov-Schwarzov. Selon n Vui, il a déformé le contenu de l’accord au cours de ses années et n’a dit que dix pour cent de la vérité. Il s’agissait d’un entrepôt pour (une) personne, a précisé le ministre, sans fournir de précisions.

Selon la poste albanaise, la proposition était que d’ici la fin de la cinquième année, les deux pays concluraient un accord sur des relations égales, dans lequel Belgrade renoncerait à la réalité du Kosovo en tant que pays indépendant. Au cours des dix années suivantes, la Serbie et le Kosovo ont pu se reconnaître en tant qu’États souverains.

Selon le portail de l’ONU Le Conseil de sécurité décide de l’adhésion à cette organisation, et s’il y a un avis favorable, il est élu par l’Assemblée générale. Les innovations sont approuvées lorsqu’au moins deux huitièmes des personnes sont représentées Assemblée générale.

Belgrade parie cependant sur le fait que son alliée la Russie bloquera l’entrée du Kosovo et qu’elle dispose du premier veto au Conseil de sécurité.