Komisja w sprawie Pegasusa. Le sénateur Jacek Bury a commenté

W poniedziałek pracę rozpoczyna nadzwyczajna komisja senacka, która zajmie się tematem nielegalnej inwigilacji. Komisja ma zbadać używanie w Polsce systemu Pegasus, którego ofiarami byli m.in. sénateur Krzysztof Brejza, mec. Roman Giertych et procureur Ewa Wrzosek

— Za pomocą Pegasusa można wpływać na zawartość telefonu. Chciałby pan znaleźć w sw swoim telefonie zdjęcia pedofilskie? Pegasus może to panu załatwić i wówczas będzie się pan grubo tłumaczył. To broń, której można użyć przeciwko każdemu obywatelowi jeżeli naraził się władzy i służby dostaną polecenie zniszczenia go — mówi Jacek Bury

Senator Polski 2050 deklaruje, e senacka komisja wskaże wszystkich winnych afery Pegasusa w Polsce

— Zadaniem komisji będzie pokazanie ototi publicznej kto podsłuchiwał, kto amał przy tym prawo i na jaką skalę były prowadzone te nielegalne działania. Osądzi ich już wolny sąd, a oskarży niezależna prokuratura pierwszego dnia po tym, jak odbierzemy władzę PiS — zapowiada Bury

Sébastien Białach, Onet : Sénat powołał nadzwyczajną komisję, która ma się zająć nielegalną inwigilacją. To pokłosie informacji amerykańskiej Agencji prasowej Associated Press, która podała, e telefon m.in. sénateura KO Krzysztofa Brejzy był système atakowany przez Pegasus. Wiadomo, e komisja senacka nie ma takich uprawnień, jak sejmowa komisja ledcza. Skoro niewiele możecie, to po co ta komisja?

Jacek Bury, Polska 2050 : Możemy.

Co?

Pokazać prawdę o funkcjonowaniu państwa PiS.

W jaki sposob?

Możemy pokazać, jakie mechanizmy były stosowane przez PiS. Polska nie jest samotn wyspą. Nie jest no, e nie mamy Kontaktu z resztą wiata. To co robi władza PiS jest widoczne w Parlamencie Europejskim, jest widoczne w służbach wywiadowczych innych krajów. Wiedzą o tym Amerykanie, un expert z Citizen Lab potrafią à potwierdzić.

Przede wszystkim, najlepiej o tym wiedzą w Izraelu, gdzie dane z podsłuchów stosowanych przez PiS są przechowywane na serwerach. Pokazanie prawdy będzie miało duże znaczenie.

Komisja spowoduje lawinę?

Dotychczasowe działania PiS pokazują, e niewiele przejmują się tym, co się o nich na wiecie myśli. Był conflict z Izraelem, mamy conflict z Unią Europejską, az USA mieliśmy poważne spięcie o lex TVN.

Panie redaktorze, kiedy kropla wpada do naczynia, to niewiele się dzieje. Ale jest taki moment, kiedy wpada ostatnia kropla i czara się przelewa. Pis attrape ce sobie od dzisiaj. Jarosław Kaczyński organizuje sobie Polskę na swój totalitarny sposób, zawłaszczył wszystkie instytucje, służby i urzędy. To nie znaczy, e naród będzie tolerował to w nieskończoność. Przyjdzie moment, kiedy ta ostatnia kropla przeleje czarę goryczy, albo pierwszy kamyk uderzy w kolejny i spowoduje lawinę. Mam nadzieję, et ta komisja będzie początkiem lawiny, która zmiecie tych patałachów i szkodników z polskiej sceny politycznej.

Załóżmy, e komisja kończy swoją pracę i uzna kogoś za winnego. Cowted?

Chcemy działać w sposób odpowiedzialny. Marzymy o Polsce, gdzie cały system zarządzania krajem jest profesjonalny i oparty o interesy obywateli. Obecna władza dba wyłącznie o interesy klasy rządzącej. Wyjaśniając i szukając prawdy będziemy pokazywać pathologyę i wady systemu. Na końcu zaproponujemy rozwiązania, które zabezpieczą polskich obywateli na przyszłość przed każdą totalitarną władzą. Będą to rozwiązania legislacyjne, Sénat ma takie możliwości.

Póki co PiS ma większość w Sejmie i swojego prezydenta.

PiS nie chce tej komisji i pewnie będzie też stawiał opór przed naszym procesem legislacyjnym. Mają większość w Sejmie, ale to nie znaczy, e mamy się poddać. Panie redaktorze, komuniści też mieli pełną władzę w Polsce i — jak wiemy z historii — nie trwała w nieskończoność. Władza PiS też upadnie a my jej w tym pomożemy i mam nadzieję, że zorganizujemy Polskę dobrze, z szacunkiem do ludzi, prawa i troską o gospodarkę.

Ostatnio ktoś w kuluarach powiedział : to co PiS wyprawia w służbach specjalnych to jeden wielki burdel. Druga osoba odpowiedziała : nie obrażaj burdeli, one są dobrze zorganizowane. Je może pan to napisać.

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo :

« Chciałby pan znaleźć w swoim telefonie zdjęcia pedofilskie? »

Jako pierwsi przed komisją stawiają się eksperci z Citizen Lab, którzy sprawdzili telefony Krzysztofa Brejzy, Romana Giertycha i procurator Ewy Wrzosek. Czego się pan spodziewa po tych przesłuchaniach?

Przede wszystkim chcemy, aby społeczeństwo dowiedziało się, jak ten system działa. Z tego co wiem, dix système służy nie tylko do podsłuchu i inwigilacji. À nowoczesna bro cybernetyczna. Za pomocą Pegasusa można wpływać na zawartość telefonu. Chciałby pan znaleźć w sw swoim telefonie zdjęcia pedofilskie? Pegasus może to panu załatwić i wówczas będzie się pan grubo tłumaczył. Pour broń, której można użyć przeciwko każdemu obywatelowi jeżeli naraził się władzy i służby dostaną polecenie zniszczenia aller. Nie można używać takich narzędzi do deptania ludzi czy konkurentów politycznych, nie będziemy tego tolerować w Polsce.

Kogo jeszcze chcecie zaprosić ?

Poki co blague à tajemnica. Mogę panu zdradzić, e chcemy pokazać całą cieżkę ycia Pegasusa w Polsce. W 2017 r. kiedy go zakupiono szefem NIK był Krzysztof Kwiatkowski, obecnie niezrzeszony sénateur. Wówczas była control NIK, która ujawniła zakupienie tego systemu. Według mojej najlepszej wiedzy tym systemem posługuje się nie tylko CBA, ale jeszcze inne służby.

Jacky ?

Nie mogę tego jeszcze ujawnić.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Pour powiedział pan éditeur. Są to służby bardziej uprawnione do posiadania tego systemu, który miał służyć do obrony Polski przed terroryzmem. Samo posiadanie Pegasusa przez CBA, jego zakup i finansowanie, budzi wiele wątpliwości. Takie działania powinny być poddane weryfikacji przez prokuraturę. Osoby za to odpowiedzialne powinny stanąć przed sądem. Będziemy pokazywać nie tylko błędy i zaniechania, ale wszystkie celowe działania mające na celu omijanie prawa lub łamanie prawa.

Można się spodziewać, e przed komisję zostanie wezwane kierownictwo MSWiA?

Pas. W trakcie obrad Senatu, przy punkcie dotyczącym powołania tej komisji, dopytywałem, czy jeśli odkryjemy fakt złamania prawa przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to pociągniemy ich do noosadziedi ich donosai ich Usłyszałem, e no. Komisja będzie robiła wszystko co w jej mocy, par oczyścić życie publiczne z ludzi, którzy nie szanują prawa i demokracji. Mówiliśmy też, e zaprosimy premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest szefem commission ds. bezpieczeństwa.

Który ujawnił fait, e Pegasus plaisanterie w Polsce.

Jego informację na ten temat bardziej traktuję, jako element walki ze Zbigniewem Ziobro niż troskę o transparentność działania służb w Polsce.

Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości też zostanie zaproszone ?

Też.

Jacek Bury: to już międzynarodowa afera

Komisja zajmie się tylko sprawą Pegasusa czy też innymi podsłuchami?

Chcemy się skoncentrować na przypadku Pegasusa, ponieważ jest to najbardziej zaawansowany system do inwigilacji i ledzenia obywateli. sjużeli nam się uda pokazać działania służb z użyciem Pegasusa i doprowadzimy do procesu legislacyjnego, który jasno określi możliwości działania takiej broni, au système jednoczenye zaannie.

Paweł Kukiz forsuje pomysł komisji ledczej, która miałaby się zająć podsłuchami od 2007 roku. Pour zły pomys?

Widziałbym taką komisję, która zajęłaby się podsłuchami od 2005 r. Dlaczego wykluczamy z tego lata pierwszych rządów PiS ? Pomysł nie jest zły, ale spodziewam się, e PiS będziekontrolowało komisję i nie pozwoli na sprawdzenie okresu, kiedy wykorzystywano Pegasusa. Komisja będzie badała jupe 2007, później 2008, 2010 i not dalej. Na miesiąc przed wyborami dojdzie do 2015 r. i nie zdąży zbadać inwigilacji opozycji za rządów PiS. Kaczyński, ze swoimi sługusami, zrobi wszystko, par wykorzystać komisję ledczą do ataków na opozycję. W taki sposób nie poznamy prawdy o wykorzystywaniu przez PiS służb do walki politycznej z opozycją.

Posłowie z frakcji Odnowić Europę w Parlamencie Europejskim rozpoczęli procedurę składania wniosku o powołanie komisji ledczej ws. nielegalnego wykorzystywania systemu Pegasus do inwigilacji polityków opozycji, dziennikarzy i organizacji pozarządowych w Polsce i na Węgrzech. Z inicjatywą powołania komisji ledczej w Parlamencie Europejskim wystąpiła europosłanka Polski 2050 Róża Thun. Upatrujecie szansę w umiędzynarodowieniu tej sprawy?

Proszę poczytać sobie prasę amerykańską, niemiecką czy francuską. Świat huczy od informacji, w jaki sposób rządy Polski i Węgier wykorzystywały Pegasusa do walki z opozycją. Pour już afera międzynarodowa, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. TVP Info zajmuje się czym innym. Towarzysz Kłeczek, jako naczelny agent pisowskiej propagandy zajmuje się sprawami, które mają przykryć prawdę o tym jak funkcjonuje państwo PiS. Nieważne co się dzieje, zawsze będzie to Vienna Tuska, Unii Europejskiej, masonów, Żydów czy cyklistów. Na pewno, c’est le PiS.

« Czas wyrwać Polskę z objęć PiS i PO »

Lubi pan przywoływać cytat z Jarosława Kaczyńskiego z 2012 r. jest kiedy domagał się wyjaśnienia afery Amber Gold : « Oczywiste jest, e musi być powołana komisja ledcza i ci, którzy będą przeciw, po prostu przyznają się do winy. Pana zdaniem PiS, głosując przeciwko senackiej komisji, przyznało się do winy ?

Oczywiście. PiS mówi, e nie ma adnej sprawy. Nie chcą uczestniczyć w pracach tej komisji, chociaż Senatorowie Jackowski i Zajc chcieliby wyjaśnienia tej afery. Przypomnę co w Senacie mówił sénateur Jan Maria Jackowski: jeżeli Pegasus był w taki sposób używany, to bardzo le wiadczy o standardach polskiej demokracji. Sur chciałby à wyjaśnić. Ale PiS nie chce nikogo wydelegować do komisji. Marionetki nie mogą mieć innego zdania niż ich przywódca z Nowogrodzkiej.

PO za swoich rządów też nie chciała komisji ledczych.

Nie mówię, e Platforma była więta. Czas wyrwać Polskę z objęć PiS i PO. Zarówno Platforma, jak i PiS mają za uszami bardzo dużo. Ale to PiS teraz sprawuje władzę totalitarną, która nie szanuje prawa i obywateli. I dla samej władzy są gotowi poświęcić wszystko i każdego. Tu Musimy być uczciwi, jeszcze nigdy w wolnej Polsce nie mieliśmy tak despotycznej władzy i tylu szalonych ludzi na kluczowych stanowiskach.

Z pańskiej strony padło wiele mocnych słów. A co jeżeli komisja oke się totalnym niewypałem?

Poszedłem do polityki eby naprawić to co złe w yciu publicznym. Jako przedsiębiorca jestem przyzwyczajony do działań, które są skuteczne. Walczę z całych swoich sił, ale jeżeli widzę, że spotykam się z barrierą nie do pokonania to zawracam i szukam innej drogi do celu.

Chodzę twardo po ziemi i wiem, e aden pisowski procurator nie podniesie ręki na ludzi, którzy nadużywali władzy. Dlatego zadaniem komisji będzie pokazanie opinions publicznej kto podsłuchiwał, kto amał przy tym prawo i na jaką skalę były prowadzone te nielegalne działania. Osądzi ich już wolny sąd, a oskarży niezależna prokuratura pierwszego dnia po tym jak odbierzemy władzę PiS !

