Kiss revient à Prague. Ils attaqueront l’arène O2 en juin

Visages peints, costumes fantaisistes, sourires effrayants et rafales de feu. Les concerts du célèbre groupe américain Kiss sont suivis non seulement par de la musique rock, mais aussi par des performances visuelles qui rendent presque toujours le public fou. Maintenant, le groupe autour du légendaire chanteur et bassiste Gen Simmons déménage sa fondation à Prague. Leur dernière apparition en République tchèque a été un tel succès qu’ils reviendront ici. Et peut-être pour la dernière fois.

Dans le cadre de leur tournée d’adieu « sans fin » qui dure depuis 2019, Kiss se rendra également à l’arène O2 Prague, où ils se produiront au printemps prochain, le samedi 10 juin. D’un côté, ils font le suivi d’un dernier concert dans la capitale tchèque, qui a eu lieu cet été, et ils remplissent désespérément les salles de concert. Suivi des ventes de billets pour le prochain concert national va commencer demain, 6 décembre, la vente classique est deux jours plus tard.

Reste à savoir si ce concert sera vraiment son dernier avec son arrivée en République tchèque. Kiss avait dit à plusieurs reprises qu’ils accrocheraient de la peinture faciale, des costumes et des accessoires musicaux sur les ongles, mais à la fin, ils sont toujours allés à des auditeurs enthousiastes. Mais l’un des chanteurs emblématiques du groupe américain, Gene Simmons, a récemment déclaré vouloir arrêter de tourner une fois pour toutes en 2024. Mais si vous pouvez le croire à cent pour cent.

Kiss pensait qu’ils voulaient se produire en direct aussi longtemps que leur santé le permettait. Ils y voyaient le meilleur moyen de plaire aux fans. Et compte tenu de la dernière, douzième commande d’album studio Géant sorti il ​​y a dix ans, peut-être qu’il ne pouvait en être autrement. Cependant, force est de constater que le groupe n’a plus rien à prouver. Depuis sa création, il a tellement apporté au monde de la musique qu’il mérite un repos.

L’un des groupes de rock les plus célèbres de tous les temps a été formé en 1973 à New York, aux États-Unis. Au début, le groupe autour du précité Simmons et d’un autre co-fondateur du groupe, Paul Stanley, a connu des débuts plus difficiles, où les gens ne comprenaient pas sa façon de s’exprimer, mais au fil des années, Kiss est devenu un groupe de la plus haute calibre. Ils ont vendu 75 millions de disques dans le monde et ont trente albums d’or et quatorze de platine.

La plus grande caractéristique distinctive de Kiss est leurs visages peints et leurs costumes. Bien qu’après 1983, lorsque deux membres fondateurs Peter Criss et Ace Frehley ont quitté la formation, ils les ont mis de côté pendant un certain temps et ont joué sans eux, dans les années 90 (après le retour des deux membres respectivement), ils ont fait un retour. Et ils sont restés avec eux jusqu’au prochain départ définitif de Criss et Frehley.