Když se prudce ochladí, hrozí ve Francii výpadky elektřiny

Pokud bude málo foukat vítr anebo se prudce ochladí, RTE bude patrně nucena aktivovat smlouvy, které jí umožňují krátkodobě omezit dodávky elektřiny některým vrobcůmí velkým. Provozovatel rozvodné sítě to uvedl ve svém actualizovaném odhadu na leden. V krajním případě může dodávky elektřiny přerušit až na dvě hodiny.

Francie patří mezi tradiční vývozce elektřiny, ale kvůli výpadkům v Produkci musela v listopadu i několika prosincových dnech proud dovážet, jak píše agentura Reuter. Před Vánoci se dokonce dostala na hranu svých kapacit pro import elektřiny. Do poloviny ledna by se ale většina dočasně vyřazených reactů měla vrátit do provozu.