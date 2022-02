Katharina Trost convainc avec le meilleur temps à Metz

12/02/2022



| Tournée mondiale d’athlétisme en salle

Martin Neumann

Deuxième course de la saison, deux meilleurs temps : Katharina Trost a parfaitement débuté la saison en salle. Le natif de Munich a amélioré son record du 800 mètres samedi à Metz de quatre dixièmes à 2:02.74 minutes. Le sauteur à la perche Christopher Nilsen, la coureuse de 400 m Femke Bol et la solide coureuse de haies française ont traditionnellement obtenu les meilleurs résultats.

Lors de son précédent meilleur temps en salle de 800 mètres avec un temps de 2: 02,74 minutes il y a deux ans, il a terminé deuxième. Samedi soir, Katharina Trost (LG Stadtwerke München) a pris la deuxième place du Meeting Metz Moselle Athlelor (France ; WA Indoor Tour Silver). Et cette fois, il pourrait fêter un nouveau record à domicile. Avec un temps de 2:02.34 minutes, la demi-finaliste olympique n’a été battue que par la Suissesse Lore Hoffmann (minutes 2:01.25) sur un terrain solide. Le natif de Munich n’est qu’à 84 centièmes de seconde selon les normes du Championnat du monde en salle. Fin janvier à Karlsruhe, il avait battu la norme des Championnats du monde du 1 500 mètres en salle avec un temps de 4: 07,99 minutes.

Les coureurs de but français ont traditionnellement assuré un temps rapide. De même lors de leur match à domicile à Metz. Avec 7,51 secondes, Pascal Martinot-Lagarde s’est imposé d’un centième d’avance sur son compatriote Wilhelm Belocian. L’Espagnol Asier Martinez, troisième, a également réussi un temps record de 7,55 secondes sur le but des 60 mètres. Le champion olympique Miltiadis Tentoglou (Grèce) a dominé le saut en longueur avec 8,22 mètres.

Christopher Nilsen brille avec 5,91 mètres

Christopher Nilsen détient également des hauteurs de classe mondiale. Le sauteur à la perche des États-Unis a dominé le match avec une distance de 5,91 mètres. Son compatriote Jacob Wooten franchit 5,71 mètres et prend la deuxième place. Kayla White (USA) et Arthur Cissé (Côte d’Ivoire ; 6,53 secondes) ont remporté le sprint courte distance avec 7,13 secondes. Le résultat du sprint long est encore meilleur : Femke Bol (Pays-Bas) conserve moins de 51 secondes et améliore son record du meeting sur 400 mètres à 50,72 secondes. Un adolescent de 17 ans a établi un autre record du meeting : Noah Kibet (Kenya) a survécu sur 800 mètres en 1:46.06 minutes.

Il y a une décision de sprint au 3000 mètres masculin. A domicile, Samuel Tefera (Ethiopie) avait les pieds les plus rapides et avec 7:37.45 minutes, le Kenyan Daniel Ebenyo (Kenya; 7:37.86 min) a gardé la distance. Dans la manche B, le spécialiste des obstacles Velten Schneider (VfL Sindelfingen; minute 8:04.02) a scellé la victoire des partants DLV. Laura Müller est également invaincue en finale B par plus de 60 mètres. La Sarroise était en tête avec un temps de 7,35 secondes. Le spécialiste du 400 mètres a pu non seulement célébrer la victoire, mais aussi son record personnel de trois cents.

Vous pouvez lire les résultats dans notre section résultats.