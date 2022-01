Kappa et K-Way sont de nouveaux partenaires officiels

Kappa et K-Way sont les nouveaux partenaires officiels de l’écurie Alpine F1.

Alpes F1 2022: Kappa, la célèbre marque italienne de vêtements de sport, K-Way, la marque française emblématique, et Alpine F1 Team ont annoncé leur nouvelle collaboration.

Alpine F1 Team 2022 rejoint Kappa et K-Way, deux marques du groupe italien BasicNet, pour annoncer un partenariat important pour la saison à venir. Kappa devient Partenaire Agréé et viendra compléter le pilote hors-piste, ainsi que toutes les équipes techniques et opérationnelles, pendant toute la durée du partenariat. marque K-Way devenez un partenaire Lifestyle officiel et fournirez tous les vêtements de voyage à l’équipe.

Pour ce nouveau partenariat, kappa développera plusieurs collections de matériel technique pour les kits de l’équipe, des produits pour les fans, diverses chaussures et accessoires sous licence de l’Alpine F1 Team. La marque italienne s’appuiera sur un réseau mondial de licenciés et de partenaires pour distribuer et proposer cette collection aux fans du monde entier.

Depuis plus de 40 ans, Kappa travaille avec les plus grands clubs de football européens, tels que la Juventus, l’AC Milan, le FC Barcelone et l’AS Roma. Au fil des ans, Kappa s’est développé dans de nouvelles disciplines telles que l’athlétisme en 1981 (US National), le rugby en 2002 (Fédération italienne de rugby) et le ski et les sports d’hiver en général, en 2011 (FIS). Grâce à des partenariats solides et des produits qui allient style et performance, Kappa a renforcé sa réputation sur et en dehors du terrain.





Pour cette première collaboration, Kappa, K-Way et l’Alpine F1 Team se sont associés pour concevoir un produit qui allie ADN de la marque, élégance et technologie, tout en respectant l’histoire et l’identité de l’équipe.

