Kamil Střihavka : Je n’ai jamais voulu chanter pour que quelqu’un mange. Même pas président

Comment devient-on animateur d’émission télévisée ?

En 2018, mon vieil ami de Teplice, Miloslav Levek, m’a approché. Il a rejoint la communauté rocker locale, il a déplacé Kabát, Motorband et d’autres groupes. Puis il a disparu de ma vie, s’est envolé pour l’Amérique.

Il est revenu en tant que cinéaste qui, entre autres, a réalisé le long métrage documentaire Motorband Restart, dans lequel il décrit les origines de la scène metal en Tchécoslovaquie dans les années 1980 dans l’histoire du groupe Motorband et de son chef d’orchestre Libor Matejčík.

Il est venu me voir avec un thème pour un spectacle qui présenterait le monde et la vie des personnalités musicales. Je lui ai demandé pourquoi il m’avait choisi comme modérateur, et il m’a dit qu’il voulait saisir la relation entre les musiciens comme un prolongement. L’icône de Kamila Střihavka n’est pas un talk-show. Notre objectif est de tirer des médailles pour la personnalité de la scène tchèque. Malheureusement, je n’ai pas pu trouver une meilleure expression pour cela.

Un épisode dure vingt-six minutes. N’est-ce pas un peu pour vos objectifs?

Nous voulons faire un documentaire de 50 minutes. Cependant, le format de télévision ne donne à un programme similaire que vingt-cinq minutes d’espace. Lorsque nous avons discuté de la durée, le producteur de la télévision tchèque Jiří Huba nous a dit qu’il valait mieux qu’une telle émission se termine et que les téléspectateurs le regrettent plutôt que de regarder sa montre et d’attendre la fin. Nous l’avons trouvé juste. Et finalement nous avons deviné une minute de plus.

Notre producteur exécutif Adolf Zika nous a beaucoup aidés lors de la transition vers la télévision tchèque. Il nous a juste emmenés à Jiří Huba, pour lequel nous étions reconnaissants. Miloslav Levek et moi avons d’abord pensé que nous photographierions les parties individuelles et les publierions sur YouTube. Nous ne pensons pas aux émissions télévisées.

Kamil Střihavka Photo : Lucie Lev

Tous ceux avec qui vous tirez sont vos amis. Est-ce important lors du choix ?

C’est un aspect. Miloslav Levek savait que mon avantage à faire des films était que je connaissais les musiciens et que notre conversation était sur le point d’avoir lieu. L’objectif est que nos clients se détendent chez eux afin qu’ils ne regardent plus la caméra. Le résultat est un appel décontracté et informel. Les téléspectateurs doivent juger à quel point nous avons réussi.

Par exemple, Peter Jand des Jeux olympiques a presque quatre-vingts ans. Il enregistre tout ce qui compte, il peut vivre de ce qu’il fait, mais quand on parle de musique, il devient un gamin enthousiaste avec beaucoup de passion pour le travail ultérieur.

Nous voulons montrer que ces personnes sont incroyables non seulement à cause de ce qu’elles ont accompli en musique, mais aussi à cause de leur passion pour la cause. Les musiciens nous ont emmenés chez nous, en studio, dans leurs bureaux, aux concerts et dans les coulisses.

Nous voulions inclure l’humour spécifique qu’ils reconnaissaient dans les médailles. Nous avons également joué ensemble à la fin du pendentif. Nous voulons que ce soit amusant et que les gens apprennent quelque chose qu’ils ne savaient pas sur leur icône. À mon grand étonnement, j’ai aussi appris beaucoup de nouvelles choses.

Que diriez-vous?

Et Bárta élève des abeilles. Il a promis si longtemps qu’il nous emmènerait au lodge et nous montrerait quand les abeilles volent. Au lieu de cela, il nous a emmenés dans les coulisses d’un concert de jazz pour la télévision tchèque. Lou Fanánek Hagen m’a surpris par le fait que son groupe, Three Sisters, stipulait dans le contrat du concert qu’ils devaient consommer des boissons alcoolisées pendant la production.

Roman Holý m’a ensuite causé des moments chauds. Par exemple, il a commencé à me poser des questions, soirée animateur, et il a terminé le tout avec un quiz musical, qu’il m’a fait lors d’une interview.

Michael Kocáb m’a encore préparé quelque chose. J’ai vu qu’il s’amusait à attendre qu’il m’attrape. Mais je n’ai pas haussé les sourcils, et tout au long du one-man show, je l’ai vécu et j’ai joué le rôle que j’étais censé jouer. Quand nous l’avons fait, nous avons éclaté de rire.

Il a ajouté beaucoup d’histoires qui, malheureusement, ne nous convenaient pas pendant ces vingt-six minutes. Soit ici, comment il a rencontré Frank Zappa, ou comment il l’a fait passer clandestinement pour sa sécurité à une fête avec George Bush et Vaclav Havel. Zappa n’a pas déçu et a causé un énorme scandale là-bas. Et il m’a aussi raconté comment le président français Jacques Chirac m’a traité.

Que lui as-tu fait ?

Nous avons été invités à présenter au sommet de l’OTAN en 2002 une suite écrite par Michal Pavlíček au Palais Wallenstein à Prague. Václav Havel l’a approché à ce sujet.

Mais je n’ai jamais voulu chanter pour personne, pas même le président, et j’ai refusé. J’en ai eu toute ma vie. Le spectacle est produit par le réalisateur Václav Marhoul. Quand je lui ai dit que je n’allais pas jouer au dîner et que je suis parti, il est presque devenu gris. Il m’a rattrapé dehors et m’a cajolé. Je lui ai expliqué que je n’avais aucun problème avec l’événement, mais que je serais sur le podium à l’arrivée des invités.

Cela s’est bien passé au final. Grâce à son empathie, Václav Havel a pu déplacer tout le programme afin que nous ne jouions que lorsque les invités manquaient de dessert. Mais ce n’est que maintenant que j’ai appris de Michael Kocáb que ma position était en train d’être finalisée par les deux présidents.

Aujourd’hui, je me souviens de ce spectacle comme d’une expérience merveilleuse. Au palais Wallenstein, ils ont des bougies dans un grand lustre, ce qui crée une atmosphère magique. La suite commence par un chœur d’enfants, avec une belle introduction. J’ai chanté en premier et j’étais très heureux que les invités qui étaient présents soient très cultivés. Après la première note, ils ont cessé de tinter leurs cuillères, ils se sont tous tournés vers la scène, puis il y a eu un silence de leur part. J’ai encore la chair de poule.

Vous parlez de l’humour particulier des musiciens. De qui parlez-vous de vos invités ?

Le chanteur et guitariste Radek Pastrňák de Buty m’a dit qu’ils avaient un groupe de sport. Il m’a demandé si j’avais déjà essayé de sauter en arrière. Je lui ai dit non, et il m’a répondu qu’ils étaient des maîtres. Ils ont également sauté du sol sur la table. Il ajouta avec un sourire : Alors vous avez magnifiquement coupé le sifflet, essayez-le…

Vous avez fait des émissions de télévision ces derniers mois. Votre dernier album solo, intitulé 365, est sorti en 2008. Y avez-vous repensé ?

J’adorerais en sortir un nouveau, mais je ne serai pas le premier à souligner que les temps ont changé. De nos jours, établir un record sans un éditeur solide derrière est une chose difficile. Surtout quand les nouvelles chansons à la radio ne sont pas beaucoup jouées. La formule préférée du scénariste est qu’ils ne jouent que des tubes. Quand j’ai demandé comment et où la chanson devait être un hit, quand ils ne voulaient pas en diffuser une nouvelle, je n’ai pas eu de réponse.

La rotation du conseil est souvent un processus de deux à trois ans. Mais si au moins un single ne passe pas à la radio ou à la télévision, les gens ne l’enregistreront même pas, à l’exception d’une poignée de fans de rock.