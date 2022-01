Kamala Harris : Sa visite en France s’est accompagnée de quelques faux pas

Macron et Harris ont convenu que les deux pays étaient prêts à travailler à nouveau ensemble. Leur relation a été gravement endommagée par un récent différend concernant un contrat échoué pour fournir 12 sous-marins français à l’armée australienne. Les deux politiciens ont parlé du début d’une nouvelle ère, a indiqué l’agence de presse AP. La nouvelle coopération comprend, entre autres, l’espace.

Différend sous-marin

Le vice-président américain a rencontré Macron à l’Elysée dans le cadre de sa visite de quatre jours à Paris. Washington travaille dur pour régler le différend avec son plus vieil allié. Début octobre, le président américain Joe Biden a déclaré à Macron que les États-Unis avaient agi maladroitement avec le sous-marin, mais ne s’est pas formellement excusé. Cependant, il a reconnu que les États-Unis ne devraient pas surprendre leur plus vieil allié.

En septembre, l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé la création d’un nouveau pacte de sécurité pour la région asiatique appelé AUKUS. Cela comprenait également le retrait de l’Australie d’un contrat français de fourniture de sous-marins diesel, au lieu que Canberra décide d’acheter des sous-marins nucléaires aux États-Unis. Macron a déclaré avoir eu une « rencontre très fructueuse » avec Biden. « Nous partageons le point de vue selon lequel nous sommes au début d’une nouvelle ère et notre coopération est très importante pour cela. » a déclaré Macron selon l’AP.

« Je pense que nous partageons la même conviction que nous sommes au début d’une nouvelle ère qui présente de nouveaux défis mais aussi de nombreuses opportunités. » Harris a déclaré en réponse à une déclaration du chef de l’Etat français. La Maison Blanche a ensuite annoncé que les États-Unis s’étaient mis d’accord à Paris avec la France pour renforcer la coopération civile, commerciale et sécuritaire dans l’espace. Selon Reuters, les deux pays souhaitent également coopérer étroitement dans le domaine de la cybersécurité.

La popularité de Harris aux États-Unis a considérablement chuté, à seulement 28%, la question est de savoir dans quelle mesure son voyage en France l’aidera. Déjà après le premier jour de la visite, elle a reçu des critiques pour l’accent français qu’elle portait. Le vice-président a visité le laboratoire de l’Institut Pasteur, la presse et surtout les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas apprécié le fait qu’il s’adresse aux experts locaux comme « avec des petits enfants ».

Honte aux États-Unis

Les gens ont qualifié ses remarques d’étranges, et ils ont été encore plus offensés par le prétendu accent français qu’il essayait de prononcer. « US Zostudila, » certains utilisateurs de Twitter ont commenté, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a accepté. « C’est plus que gênant », a-t-il commenté.

« Nous avons une campagne au sein du gouvernement appelée Plan et je veux dire Plan avec un grand P », a déclaré Harris aux scientifiques, ajoutant qu’il aimait la science. « Voici à quoi ressemblent nos ennemis, ils voient nos faiblesses. Il voit des gens sans comportement sérieux, des gens qui manquent de détermination et de dévouement à leur travail, c’est le contraire de ce que nous essayons de faire depuis quatre ans. » Poupée Pompée.





Le vice-président américain Kamala Harris lors d’une visite en France. | Reuter



« Qu’est-ce qu’il fait ? A-t-il un accent français ? » Abigail Marone, porte-parole du sénateur du Missouri Josh Hawley, s’est interrogée. Il a comparé les actions de Harris au travail du vice-président de la sitcom américaine. « Je suis sans voix, » Le commentateur de télévision Joe Concha a répondu. « Dieu nous garde, j’ai honte. » figurait parmi les commentaires sur Twitter. « Eh bien, monsieur, et Harris sont surpris qu’il soit si populaire », a ajouté un autre.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également raté le fait que Harris n’ait pas reçu le classique double bisou sur la joue de Macron. Cependant, les deux hommes d’État étaient très amicaux et le président français lui a serré la main avec un sourire. « Vous êtes les bienvenus, et pas seulement dans ce palais, je peux dire que la France est très fière de vous avoir ici. » a déclaré Macron. Harris a répondu en disant qu’il « aimait Paris ».