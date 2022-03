K législateurs ont rencontré un économiste belge bien connu qui a demandé de suspendre les paiements au Fonds monétaire

Quoi les secteurs les plus durs du gouvernement contre les accords avec le Fonds monétaire international ce n’est pas nouveau. Cela a été démontré lors d’un vote à la Chambre des députés lorsque les législateurs de La Cámpora et d’autres secteurs associés au Kirchnerisme ont voté contre de projets envoyés par l’exécutif national.

Cela se répétera sûrement demain au Sénat avec un groupe de législateurs qui voteront contre ou s’abstiendront.

Mais ce qui était nouveau, c’est que l’opposition au Fonds non seulement est restée dans les bulletins de vote du Congrès national et dans les documents publiés par La Cámpora, mais est également redevenue visible lors de réunions auxquelles ont participé des députés et des sénateurs avec un penseur abolitionniste de la dette des pays. Le crédit multilatéral est considéré comme illégitime, quelque chose pour la plupart Frente de Todos est ce qui s’est passé avec Mauricio Macri en 2018 et conduit aujourd’hui à un nouveau crédit avec le FMI pour pouvoir le rembourser.

La députée Paula Penacca a voté contre et le sénateur Mariano Recalde pourrait faire de même

C’est donc ce qu’hier, le célèbre économiste et politologue belge Eric Toussaint:, Président du Comité pour l’Elimination de la Dette Illégale (CADTM) reçu au bureau du Sénateur Oscar Parrilliavec les députés Paula Penacca, Gabriela Estevez et Florencia Lampreabesénateur Maria Inès Pilatti Vergarareprésentant Itaï Hagman et les sénateurs Guillermo Snopek et Matias Rodríguez.

Selon le public, lors de la rencontre Toussaint analyse les principaux aspects de l’accord que le gouvernement argentin veut signer avec le FMI Fonds monétaire international et lever les sanctions en Belgique loi contre les fonds vautoursapprouvé en juillet 2015.

Norma, font-ils référence, a freiné les actions du fonds en empêchant les spéculateurs d’obtenir en Belgique plus que ce qu’ils ont payé pour racheter la dette, même après avoir obtenu des décisions de justice en leur faveur devant des tribunaux étrangers. Par conséquent, selon lui, ils ne pourront obtenir que le montant qu’ils ont payé pour racheter les obligations d’État.

Docteur en Sciences Politiques de l’Université de Liège et de l’Université de Paris VIII, il est le porte-parole du CADTM international, Comité pour l’Elimination de la Dette Illégale ; et est membre du Conseil Scientifique Français d’ATTAC. Entre avril et octobre 2015, il a coordonné les travaux de la Commission vérité sur la dette, mise en place par le président du Parlement grec.

Concernant le cas argentin, les spécialistes précisent que « L’Argentine a eu la possibilité de suspendre les paiements et de déclarer la dette dégoûtante. »

La présence de Toussaint fut accordée à quelques heures avant que l’approbation finale de l’autorisation du gouvernement argentin d’assumer une dette de 45 milliards de dollars ne soit discutée à la Chambre haute compléter emprunts contractés par la direction de Cambiemos en 2018 et qui a une échéance de près de 20 000 millions de dollars jusqu’à présent et l’année prochaine en provenance d’Argentine.

Dans le cas du représentant de La Cámpora, Paula Penaccalors de la session de la semaine dernière Vote négatif autorisation à l’exécutif, comme son associé Gabriela Estevez et Florencia Lampreabe, tous membres du bloc Frente de Todos. L’économiste Itai Hatman s’abstient en votant.

C’est aussi ce que vous faites, d’une certaine manière, anticiper ce que pourrait être un vote en ligne avec le rejet ou l’abstention des sénateurs du bloc au pouvoir Oscar Parrilli et ses coéquipiers sur le banc María Inés Pilatti Vergara, Guillermo Snopek et Matías Rodríguez ; que demain à partir de 14 heures, ils débattront sur place si oui ou non l’accord entre le gouvernement national et le Fonds monétaire international sera conclu.

