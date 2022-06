Jusqu’à présent, les pays de l’UE ont pu compenser la baisse de l’approvisionnement en gaz de la Russie

« Selon nos échanges d’informations avec les autorités nationales, la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne et de l’UE est actuellement assurée. La baisse des flux de gaz en provenance de Russie peut encore être compensée », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne cité par Reuters.

La semaine dernière, la société gazière publique russe Gazprom a sévèrement restreint les approvisionnements via le gazoduc Nord Stream 1, qui transporte le gaz de la Russie vers l’Allemagne le long du fond de la mer Baltique. Gazprom a justifié cette décision en retardant la réparation du compresseur de la turbine par la société allemande Siemens Energy of Canada. Cependant, le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a qualifié les réductions d’approvisionnement de décision politiquement motivée dans laquelle la Russie a déclaré qu’elle tentait de créer de l’incertitude et d’augmenter les prix du gaz.

Le gouvernement allemand a annoncé aujourd’hui un état d’alerte en raison de problèmes d’approvisionnement en gaz de la Russie, qui est le deuxième niveau d’alerte. « La sécurité de l’approvisionnement en gaz est toujours garantie, mais le gaz devient une matière première rare en Allemagne », a déclaré Habeck à propos de la raison pour laquelle l’Allemagne est passée du niveau d’alerte précoce au niveau d’alerte. Le gouvernement a annoncé un niveau d’alerte précoce en mars en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine et aux problèmes attendus d’approvisionnement en gaz russe.

Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, a appelé mercredi l’Europe à se préparer immédiatement à une interruption totale de l’approvisionnement en gaz russe au cours de l’hiver prochain. Selon lui, les gouvernements européens devraient prendre des mesures pour réduire la demande et maintenir opérationnelles les centrales nucléaires vieillissantes.

L’année dernière, l’Union européenne a importé 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel de Russie. Le gaz russe représente ainsi environ 45 % des importations totales de gaz vers l’UE et environ 40 % de la consommation totale de gaz dans l’UE. « Je n’exclus pas la possibilité que la Russie continue à chercher divers problèmes et prétextes pour une nouvelle réduction de l’approvisionnement en gaz vers l’Europe et peut-être qu’elle arrête complètement cet approvisionnement », a déclaré Birol.

Le flux de gaz russe vers la France fluctuera dans les prochains jours

Dans une certaine mesure, le gaz russe continue d’affluer vers la France. Dans les prochains jours, la France continuera de recevoir du gaz de Russie, bien que dans des volumes fluctuants, a déclaré aujourd’hui la ministre de la Transformation de l’énergie, Agnès Pannier-Runacher, selon Reuters.

Le gestionnaire de réseau gazier français GRTgaz avait précédemment déclaré que la France ne risquait pas de manquer de gaz cet été. Le pays peut remplacer des volumes plus faibles en provenance d’Allemagne par des importations plus importantes en provenance d’Espagne et une capacité accrue du terminal méthanier.

La France a maintenant des magasins de gaz stratégiques remplis à environ 56 %. Environ 50 pour cent est commun pour cette période de l’année. Selon The Local, la première ministre lisabeth Borne a déclaré aujourd’hui que « le gouvernement vise à remplir sa capacité de stockage à 100% d’ici le début de l’automne ».

Gazprom a déclaré que les restrictions d’approvisionnement nécessitaient des raisons techniques, à savoir des retards dans la réparation des équipements de Siemens Energy. Selon Gazprom, la situation est compliquée par les sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux car l’installation est en cours de réparation au Canada. Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a qualifié la décision de Gazprom de politisée.