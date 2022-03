Jumbo représenté pour l’histoire

Le printemps, qui a encore quelques jours dans l’arbre d’hiver, s’annonce avec Paris-Nice, le premier point de la broderie menant au Tour. A la recherche des rivages bleus, encore lointains, les premières étapes de la course française, à l’abri des basses températures par peur du soleil, sont servies pour des éclairs de joie à Mantes-la-Ville, où Christophe Laporte, Primoz Roglic et Wout van AertIls occupaient tout l’avion.

Une photo pour l’histoire et la généalogie de la famille cycliste. Un timbre pour la mémoire collective. Un souvenir pour toujours. Premier, deuxième et troisième. Jumbo jaune en dés. Comme une victoire lysergique de Bien sûr Ballan o el Mapei. De cette performance extraordinaire, Roglic, l’homme qui détermine le prix de la course française, encaisse une demi-minute de gains.

Trois mousquetaires unissent leurs forces dans le dernier étage, un peu plus que la pente qu’ils transforment en Tourmalet. Ils ont rempli la bosse de dynamite et l’ont fait sauter. Laporte, Roglic et Van Aert ont rompu le peloton à Breiul-Bois-Robert, seulement la troisième catégorie et seulement 1,2 kilomètre. Son apparence terrible et la réponse à la démonstration hyperbolique de Pogacar au route blanche. Soliste slovène contre une bande de mutants. Jumbo a abandonné le modèle symphonique pour adopter les règles vicieuses du rock & roll, qui est le langage accélérant de Pogacar, un cycliste fébrile.

La perte du Tour niché dans la poche de Roglic face au magnum opus de Pogacar en Conseil des belles filles, suggérant que face à la star slovène une symphonie ne suffit pas, à l’image de l’organigramme glorifiant Sky dans France’s July. Jumbo simule ce modèle et c’est faux. Le défi de vaincre Pogacar mérite une autre perspective, une manière différente d’aborder le problème.

SANS PITIÉ

Avec l’esprit combatif intériorisé au Teide pendant trois semaines de concentration à haute altitude, Jumbo a ouvert ses ailes pour chasser. Rapaces. Il ne suffit pas de planifier et de contrôler. Il a des griffes acérées. Ils ont minutieusement appris leur leçon sur le Tour 2020. L’équipe autour de Roglic, leur porte-drapeau, a sauté un battement. Groupe sauvage. C’est le nouveau credo, plus conforme au courage et au courage, à l’avidité des affamés. Le cyclisme frénétique et débridé lève l’autel à Jumbo à l’aube Paris-Nice.

L’équipe a décidé que Laporte, le coureur français qui a fait exploser la course sur la colline, garderait son jaune. Roglic, l’homme en course pour le trône, a soutenu Laporte et Van Aert en troisième. Le trio partage un regard joyeux allant de l’ode maximale au brutalisme. La manœuvre de Jumbo, une tempête de watts libérée comme un éclair, a électrocuté le reste. Le Stybar était le dernier debout sur la colline. Le loup Lefevere a succombé au mauvais marteau jaune. Favorite qui veut se battre Roglic, Yates, Vlasov, Quintana, O’Connor, Almeida ou Schachmann ils s’effilochent à un rythme où les cordes Jumbo atteignent un millier par heure.

DES REVENUS INTÉRESSANTS

Poignardant quelques secondes, ils étaient tous les trois plus forts qu’un peloton. Trois personnes fortes ont levé la main libre de Paris-Nice. Ils ont battu Laporte, Roglic et Van Aert, dans une autre dimension. Les poursuivants montraient leur langue. Jumbo, supersonique, incisive. Ils mordent chaque mètre. Le seul dilemme à résoudre est la distribution du butin, l’ordre des photos, qui ne change rien au produit. Ils ont atteint la ligne d’arrivée en une vingtaine de secondes.

« Avec encore un kilomètre à parcourir, Roglic et Van Aert me disent qu’ils ont un cadeau pour moi. phase! C’est formidable de gagner à domicile et d’être un leader. Notre boulot, c’est que Roglic décroche le général », a déclaré le Français. Laporte occupait le centre du tableau. Roglic, qui voulait une course qui lui appartenait en 2021 jusqu’à ce que deux chutes le jour de clôture la déchirent, a terminé deuxième. Van Aert était le troisième jeu de tir Un pour tous et tous pour un Jumbo représenté pour l’histoire.