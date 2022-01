Juge Christiane Taubira: la gauche française ajoute une nouvelle candidature pour une élection présidentielle fragmentée | International

La gauche française divisée a une candidature de plus à partir de ce samedi. L’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira s’est présentée à l’élection présidentielle avec une volonté, dit-il, de fédérer le champ progressiste dans les primaires qui, cependant, sont son principal refus concurrent.

Pour un gouvernement « qui nous respecte et qui vous respecte, je suis le candidat à la présidentielle », a déclaré Taubira, 69 ans, lors d’une cérémonie organisée dans la ville de Lyon devant environ 400 partisans.

L’homme qui a été ministre de la Justice sous le régime socialiste de François Hollande – reconnu, entre autres, pour avoir promu des lois déclarant l’esclavage un crime contre l’humanité ou des lois soutenant le mariage homosexuel – jouissait d’une popularité considérable à gauche, malgré les sondages le plaçant à environ 3% des intentions de vote.

D’autres, notamment au Parti socialiste, le dénoncent encore aujourd’hui pour les efforts du précédent président, en 2002, qu’ils tiennent pour en partie responsables de l’élimination de justesse du principal et favori socialiste de l’élection, Lionel Jospin, en l’élection. premier tour et que, pour la première fois dans l’histoire de la Ve République française, le candidat d’extrême droite, Jean-Marie Le Pen, se qualifierait pour le second tour, étant finalement battu par le conservateur Jacques Chirac.

Les fantômes sont de retour, surtout à un moment où aucun candidat de gauche n’a réussi à dépasser les 10% d’intention de vote et beaucoup d’entre eux risquent même de ne pas atteindre les 5% nécessaires à un parti pour récupérer ses frais de campagne, y compris le parti socialiste officiel. candidat. , Anne Hidalgo. La candidature de Taubira rejoint celles annoncées par le dirigeant français d’Insumisa, Jean-Luc Mélenchon ; l’écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel, également l’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg (qui annoncera bientôt sa démission) et Hidalgo, entre autres.

Taubira a assuré que son intention était de soumettre sa candidature au grand procès populaire organisé par le mouvement citoyen pour la fin du mois entre différents candidats de gauche. « Je reconnaîtrai les règles des primaires populaires et je reconnaîtrai les résultats », a-t-il encore dit ce samedi.

Peu de temps après que Taubira ait confirmé sa candidature, la populaire première équipe a révélé la liste définitive des candidats qui avaient été sélectionnés ces derniers mois par les personnes inscrites au processus et qui sera soumis à un vote unique entre le 27 et le 30 janvier. Outre Taubira, il y a Hidalgo, Yadot et Mélenchon malgré le fait que tous les trois ont rejeté le processus, ainsi que les moins connus Anne Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou et Charlotte Marchandise. Il a expliqué lors d’une conférence de presse qu’actuellement 120 000 citoyens se sont inscrits pour voter, bien que le processus reste ouvert jusqu’au 23 janvier. C’est un chiffre similaire aux primaires de quartier dont Yadot a été élu en septembre et à peine inférieur au vote républicain dans lequel Valérie Pécresse s’est imposée comme la candidate conservatrice.

La primaire populaire, longtemps ignorée des principaux partis de gauche, a pris une force inattendue lorsque le socialiste Hidalgo a pris une tournure surprenante et, début décembre, a proposé à ses rivaux progressistes un processus clé pour s’entendre sur un candidat capable. sondage d’opinion. Ses principaux rivaux Mélenchon et Yadot ont pourtant rejeté à plusieurs reprises ses propositions, qu’Hidalgo lui-même a finalement enterrées cette semaine, en présentant jeudi son propre programme électoral. Les primaires populaires « ne vont pas faire émerger une candidature commune, surtout quand trois candidats, dont moi, disent que ces primaires citoyennes ne permettront pas la suppression de la candidature commune », a déclaré le maire de Paris qui est pourtant aussi ceux en charge du processus visant à s’assurer qu’ils tiendront un vote indépendamment de tout et de tous.

