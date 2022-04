Journée Carbonara, Verdone choisit le compagnon idéal à table – Dolce & Salato

– « J’adore les pâtes, c’est mon plat préféré, simple, créatif. C’est un vrai antidépresseur, de partage, d’agrégation et de bonne humeur. Je suis fier d’être le porte-drapeau de ce plat. Si vous y parvenez, je viens en courant, je mangez en silence et ensuite je vous ferai rire. Bonne fête de la Carbonara à tous ». C’est ainsi que l’acteur et réalisateur romain populaire Carlo Verdone commente les résultats de la recherche sur la Doxa menée par le fabricant de pâtes Unione Italiana Food qui l’a choisie comme accompagnement idéal pour que les Italiens mangent de la carbonara et a fait l’éloge des pâtes et de la carbonara à la veille de « Carbonara Day », un festival spécial pour l’un des premiers plats typiques de Rome et du Latium et prévu pour le 6 avril

. Une célébration des plats et recettes traditionnels (avec cinq ingrédients : pâtes, œufs, bacon, pecorino et poivre), qui souligne également la récente reconnaissance par Rome des « Travelers’ Choice Awards 2022 » de Tripadvisor en tant que première destination mondiale pour les gourmets , un appel à rassemblent les fans, les amateurs et les gourmets pour une journée qui augure bien pour ces jours de Pâques d’un point de vue touristique et qui regorge d’initiatives dédiées aux recettes célèbres en Italie et dans le monde. Parmi les événements, le marathon social se démarque notamment avec l’invitation à partager des recettes avec les hashtags #CarbonaraDay et #CarbonaraSharing.

Les rendez-vous sont sur la chaîne sociale WeLovePasta avec le fabricant de pâtes Unione Italiana Food et le chef Luciano Monosilio à partir de 12h00 demain. L’événement comprenait également le lancement de carbonara dans l’espace : le plat de pâtes le plus célèbre du monde a été lancé en orbite pour la première fois par Al.ta Cucina et Pasta Garofalo « pour dire – disent les promoteurs – à toute la planète Terre et pour l’Univers comment Carbonara est faite et pas. pas de recette unique « , Space Mission, grâce à la technologie Involve Space, propose une liste de lecture avec plus de 500 recettes de carbonara différentes, partagées directement par le « chef » en cuisine.

La naissance du sandwich « Karbonaro » à Milan est également dédiée à la carbonara le 6 avril. La proposition gastronomique voit les coupes de veau et de dinde signature des coupes de kebab sur un doner, broche verticale, saupoudrées d’un « carbocrema » à base de jaune d’œuf, de fromage pecorino et de poivre, sur lequel la viande croustillante est placée. La « corniche » est un pain sucré, noirci avec l’ajout de charbon de bois dans la pâte. Proposer un sandwich, c’est « Kebabbar », un lieu qui allie brochettes et assemblage.

Les verres levés pour la carbonara dépassent également les frontières nationales avec la plus forte consommation de plats en Europe enregistrée au Portugal : selon Uber Eats, la plateforme américaine de commande et de livraison de nourriture en ligne – sur le sol portugais, il y a eu 70 000 commandes en un an seulement (mars 2021 – mars 2022) suivi de la France avec plus de 60 000 demandes et du Royaume-Uni avec près de 40 000 commandes.