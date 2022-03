Joshua contre Joyce : Warren oslovil Hearna !

Le promoteur Frank Warren a révélé qu’il s’était officiellement entretenu avec le promoteur Eddie Hearn et qu’il souhaitait négocier avec lui au sujet d’un éventuel duel entre Joe Joyce et Anthony Joshua !

« AJ » Anthony Joshua (24-2-0, 22 KO) se prépare à se venger du champion ukrainien invaincu Oleksander Usyk (19-0-0, 13 KO) avec qui il a perdu en septembre dernier et perdu en WBA Super, WBO , diplômes IBF et IBO. Mais Usyk est actuellement en Ukraine, où il résiste à l’invasion russe et ne va certainement pas riposter.

Cependant, Joshua veut suivre le rythme et il veut boxer au tournant des mois de mai et juin. Son compatriote Joe Joyce (13-0-0, 12 KO) a appelé Joshua sur les réseaux sociaux, et les deux boxeurs ont alors échangé quelques messages cinglants.

Maintenant, le manager et promoteur Frank Warren, qui représente Joyce, a officiellement parlé à Eddie Hearn, qui représente Joshua. « Oui, je l’ai appelé et nous avons commencé à jouer. S’ils sont prêts à se battre, je pense que nous passerons un accord. Mais je ne pense pas que Joshua voudra combattre Joe », a déclaré Warren.

Joyce a boxé pour la dernière fois en juillet dernier lorsqu’il a terminé le vétéran français de 41 ans Carlos Takam lors d’un dîner à domicile à Londres. Le boxeur britannique reviendra à seize bretelles après moins d’un an.