Joe Biden s’entretient avec Emmanuel Macron et l’ambassadeur de France reviendra à Washington après des tensions autour de la vente de sous-marins à l’Australie

Le président français Emmanuel Macron (à droite) et l’Américain Joe Biden (à gauche) lors du sommet du G7 qui s’est tenu en juin dernier à Carbis Bay (Royaume-Uni). EFE/EPA/PHIL NOBLE/PISCINE



Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden ont approuvé le retour de l’ambassadeur de France à Washington et convenu que des consultations ouvertes entre les deux pays permettraient d’éviter une crise bilatérale à bien des égards. intérêt stratégique., notamment dans la vente de sous-marins nucléaires.

Les deux présidents ont décidé d’ouvrir un processus de concertation approfondie, qui vise à créer les conditions pour garantir la confiance et proposer des étapes concrètes vers un objectif commun. Ils ont convenu de tenir une réunion en Europe à la fin du mois d’octobre pour parvenir à une compréhension commune et maintenir l’élan de ce processus.

Macron décide que l’ambassadeur de France retourne à Washington la semaine prochaine pour commencer à travailler intensivement avec les hauts responsables américains.

Le président américain Joe Biden s’entretient avec le président français Emmanuel Macron lors de la dernière session du sommet du G7 à Carbis Bay, Cornouailles, Angleterre, le 13 juin 2021. Doug Mills/Pool via REUTERS

Pour cette partie, Biden réitère l’importance stratégique de l’engagement français et européen dans la région Indo-Pacifique, inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne. L’Américain admet l’importance d’une défense européenne plus forte et plus performante pour les États-Unis, qui contribue positivement à la sécurité transatlantique et mondiale et complète l’OTAN.

Dans le cadre de la lutte commune contre le terrorisme, Les États-Unis s’engagent à renforcer leur soutien aux opérations antiterroristes au Sahel menées par les pays européens.

Pour l’UE, le traitement de la France est « inacceptable »

Président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, accusé lundi les États-Unis de manque de loyauté après L’Australie annule son macro-contrat avec la France acheter des sous-marins nucléaires américains.

Président du Conseil de l’Europe, Charles Michel. EFE/Sachenka Gutiérrez



« Les principes les plus élémentaires pour les alliés sont la transparence et la confiance et ils vont de pair. Nous constatons un manque évident de transparence et de loyauté», a déclaré Michel à la presse aux Nations Unies, avant l’Assemblée générale de l’organisation.

Les Européens, a-t-il dit, avaient besoin « Expliquez et essayez de comprendre quel est le sens derrière cette annonce. »

Michel assure que Cet accord entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie renforcera les efforts européens pour construire leurs propres systèmes de défense. Une telle décision « ne sera pas contre nos alliés, mais si nous sommes de plus en plus forts, cela signifie que notre alliance sera également plus forte », a-t-il ajouté.

(D’après les informations de l’AFP)

