Joe Biden et Emmanuel Macron se rencontrent pour la première fois après les tensions sur la vente de sous-marins : « Il faut regarder vers l’avenir »

Les présidents des États-Unis et de la France, Joe Biden et Emmanuel Macron, se sont rencontrés ce vendredi à l’ambassade de France devant le Vatican., lors de leur premier face-à-face après un grave différend sous-marin.

« Il faut regarder vers l’avenir »a déclaré Macron, accueillant Biden avec un sourire et une poignée de main à la résidence Villa Bonaparte.

Le président des Gaules salué devant le démocrate Une « décision concrète » a été prise qui « se traduit par un processus de confiance » entre la France et les Etats-Unis.

Pendant ce temps, l’Américain a reconnu que les États-Unis étaient « Maladroit » en matière de contrats sous-marins ce qui a rendu furieux la France, un partenaire qu’il considérait comme « très précieux ». Cette situation a fait de Paris contacter l’ambassadeur à Washington pour une consultation.

L’affaire a explosé lorsque Biden a annoncé nouvelle alliance dans la région Indo-Pacifique avec l’Australie et le Royaume-Uni, qui a entravé le contrat de méga-sous-marin entre Paris et Canberra. Les autorités françaises condamnent les « coups de couteau » et « l’abus de confiance ».

A l’occasion de la rencontre entre les dirigeants des deux pays, la France et les Etats-Unis souhaitent tourner définitivement la page de la crise franco-américaine à propos de ce sous-marin australien même refroidi les relations entre le pays nord-américain et l’Union européenne.

Avant la rencontre avec Macron, Biden a tenu une réunion de 90 minutes avec le pape François au Vatican. Dans celui-ci, le démocrate « remercie Sa Majesté de défendre les pauvres du monde et ceux qui souffrent de la faim, des conflits et des persécutionsSelon un communiqué de la Maison Blanche. En outre, la présidence américaine a indiqué que le président « félicite le pape François pour son leadership dans la lutte contre » la crise climatique et son plaidoyer pour la fin de la pandémie pour tous par la distribution de vaccins et une reprise économique mondiale équitable« .

Pour cette partie, Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson se rencontreront en marge du G20 ce week-end à Rome, sur fond de tensions intenses exacerbées par les permis de pêche post-Brexit.Downing Street a rapporté vendredi.

