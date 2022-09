Jihostroj attend avec impatience la nouvelle saison. En novembre, CEV | Le trophée est à l’ordre du jour Ballon de sport | Sports | Budějska Drbna

Les volleyeurs d’Eské de Budějovice Jihostroj attendent leur premier match de championnat samedi. À partir de 18 heures, la Bohême du Sud défiera Ostrava. Les fans peuvent s’attendre à un nouveau visage et à des installations améliorées au bâtiment des sports, dont le toit est toujours en cours de réparation. Après 19 ans, Radek Mach ne sera plus sur la liste.

Cependant, les supporters de Jihostroje ne seront pas absents du match. Les fans le verront sur le banc, où il aidera l’équipe au succès qu’il a obtenu. président de club Jan Divis il a déclaré lors de la conférence de presse d’aujourd’hui que l’objectif était au moins les demi-finales. Après, selon lui, cela dépendra, entre autres, de la forme actuelle, mais le club doit encore se battre pour la première place. « L’important est que nous divertissions les fans avec un bon volley-ball », dit Divi.

Dans le même temps, il a rappelé que cela dépendra également du poste de flûte à bec, qui sera occupé par le représentant argentin Matias Giraudo. Mais il y a plus de changements. Outre le bloqueur Radek Mach, le polyvalent Casey Adam Schouten est parti et l’Espagnol Miguel Ngel de Amo est revenu dans son pays d’origine. D’autre part, le bloqueur slovaque Peter Onndrovi, de retour après un an en Belgique, le polyvalent néerlandais susmentionné Stijn van Schie et Giraudo sont arrivés à Budějovice.

Le balayeur devient capitaine Martin Licek. Il a admis lors de la conférence de presse d’aujourd’hui que c’était un honneur pour lui. Selon lui, le club peut réussir et il est important de travailler ensemble.

Changement de personnel Ils viennent:

Peter Onndrovi / bloqueur / Lindemans Alost (Belgique)

Matias Giraudo / Flûte à bec / Excellent Volleyball (France)

Stijn van Schie / polyvalent / Knack Volley Roeselare (Belgique) Ils partent:

Radek Mach / bloqueur / fin de carrière

Miguel ngel de Amo / Flûte à bec / Voleibol Club Guaguas (Espagne)

Casey Adam Schouten / universel / VK Lvi Prague



Samedi, la Bohême du Sud accueillera Ostrava chez elle. En raison des améliorations apportées au toit de la salle de sport, les fans ont dû utiliser des portes latérales. Directeur général Robert Mifka il a déclaré lors d’une conférence de presse que la salle devrait être prête, bien que certains travaux s’y poursuivent.

En raison de la reconstruction, les volleyeurs se préparent depuis plusieurs semaines au gymnase ZŠ O. Nedbala. Il n’y a pas si longtemps, ils ont finalement emménagé dans le gymnase, qui était assez froid maintenant, à part une fuite dans le toit reconstruit.

« Cependant, nous ne nous plaignons certainement pas, nous sommes heureux maintenant que nous pouvons nous préparer au GOR. C’est très important pour nous. » l’entraîneur a dit René Dvořák. Jihostroj disputera normalement les matchs à domicile extra-ligue UNIQA, à l’exception de ceux diffusés à la télévision, à partir de 18 heures.

13 équipes ont participé à l’Extraliga de cette année. Les deux dernières équipes après la saison régulière feront match nul avec le premier vainqueur de la ligue pour une place pour la saison de ligue supplémentaire 2023/24. Jihostroj a conservé sa première place dans la compétition de coupe nationale, qui cette fois se jouera également en quart de finale avec une seule victoire.

La Bohême du Sud attend également la Coupe d’Europe CEV. « Dans cette saison, l’adversaire devrait être plus jouable pour nous. La loterie ne nous a pas donné d’adversaire spécifique, mais ce sera l’équipe qui a progressé depuis la première étape de la Coupe CEV. Ce sera le vainqueur du match entre Osjek Croatie et l’équipe battue de Strumica (Macédoine). ) – Dynamo Apeldoorn (Pays-Bas), qui se rencontreront lors de la phase d’ouverture de la Ligue des champions. » expliqué dans le communiqué de presse Mifka. eské Budějovice jouera un match à l’extérieur entre le 8 et le 10 novembre, le match à domicile étant prévu le 15 novembre.

Jihostroj continue d’être soutenu par une solide base de fans. « Nous sommes heureux que les fans restent avec nous. La plupart d’entre eux ont prolongé leur abonnement de la saison dernière, et nous pouvons à nouveau compter sur près de trois cents abonnés. » directeur marketing a dit Matej Mayer. Depuis la saison dernière, il y a un nouvel écran LED au Gymnase, et il y a toujours un coin pour les enfants, mais il n’ouvrira qu’après les élections. Après la reconstruction du toit, un nouveau système de son sera installé durant la saison.