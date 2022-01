Jeux olympiques : découvrez l’histoire, les symboles et l’importance du jeu – Revista Galileu

+



Jeux olympiques : réponses aux questions les plus recherchées sur Google. Ci-dessus, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2021 (Photo : Breno Barros/rededoesporte.gov.br)

Au cours des deux prochaines semaines, les Jeux olympiques seront l’un des sujets les plus discutés dans le monde. Ici au Brésil, la curiosité est au rendez-vous depuis au moins 14 jours et, selon les données de Google Trends, les internautes ont des doutes sur les origines, le but et les symboles de la concurrence. Découvrez ci-dessous les réponses à huit questions sur les Jeux olympiques que les Brésiliens recherchent le plus sur Google :

1. Qu’est-ce que les Jeux olympiques ?

Les Jeux olympiques sont le plus grand événement sportif au monde, où des athlètes de plus de 200 pays participent à des différends selon diverses modalités. Ils ont lieu tous les quatre ans et sont répartis entre les Jeux olympiques d’été et les Jeux olympiques d’hiver (qui ont lieu à deux ans d’intervalle). Il y a aussi les Jeux Paralympiques, également séparés en été et en hiver, pour les athlètes handicapés.

2. Quel est le but des Jeux Olympiques ?

Les Jeux olympiques ont été créés dans le but d’utiliser le sport comme un instrument pour promouvoir la paix, l’unité et le respect. Parmi ses principaux objectifs figurent la contribution à un monde meilleur et l’assurance que la pratique du sport est un droit de tous les êtres humains.

« Le but des Jeux Olympiques est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l’humanité, en promouvant une société pacifique soucieuse de la préservation de la dignité humaine », lit-on dans les statuts olympiques.

3. D’où viennent les Jeux Olympiques ?

Les premiers Jeux Olympiques de l’Antiquité ont eu lieu à Olympie, en Grèce, en 776 av. A cette époque, l’événement visait à vénérer les dieux de l’Olympe en évaluant le talent de chaque athlète. La compétition était si importante que les Hellènes ont adhéré à une trêve sacrée : à l’époque olympique, ils ont abandonné leurs luttes et se sont consacrés à des activités pacifiques.

Pendant les Jeux olympiques, les citoyens se sont affrontés pour voir qui pouvait le mieux montrer leur respect aux dieux. Et, tandis que les victoires olympiques sanctifient les athlètes et représentent la gloire de leurs terres natales, les cités-États cherchent à encourager la pratique de ce sport en instituant des lois et des règlements.

Jusqu’en 728 avant JC, un type de course appelé « stade » (l’équivalent actuel d’une piste de 200 mètres) était la seule compétition organisée. Au fil du temps, l’événement qui ne durait initialement qu’une journée, est devenu cinq jours grâce à l’ajout d’une nouvelle modalité. En 394 après JC, les Jeux olympiques ont été interdits par l’empereur romain Théodose, qui s’est converti au christianisme et a interdit la tenue de fêtes païennes.

4. Qui a inventé les Jeux Olympiques de l’ère moderne ?

Qui a inventé les Jeux Olympiques de l’ère moderne (Photo : Wikimedia Commons)

Le titre de créateur des Jeux Olympiques Modernes est attribué au Français Pierre de Coubertin, qui était passionné par le sport et le considérait comme un élément central de l’éducation. Connu sous le nom de Baron de Coubertin, il est secrétaire général de l’Union française d’athlétisme et des sociétés sportives (USFSA) et a pour objectif de faire du sport unir la jeunesse du monde et d’agir comme un agent de paix.

Inspiré par le patrimoine historique de la Grèce et par les fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Olympie entre 1875 et 1881, Coubertin a fondé le Comité International Olympique (CIO) le 23 juin 1894, avec des plans de développement aboutissant à la tenue des premiers Jeux Olympiques. de l’âge moderne.

5. Quand ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques ?

Les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu en 1896 à Athènes, en Grèce. Avec la participation de 14 pays, l’événement a compté 241 athlètes (tous des hommes, car les femmes sont interdites de compétition) qui ont concouru dans les modalités suivantes : athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation et tennis.

À cette époque, aucun des lauréats n’a reçu de médaille d’or selon la tradition actuelle. Les champions ont reçu une médaille d’argent et une branche d’olivier, tandis que les finalistes ont reçu une médaille de cuivre et une branche de laurier. Les médailles d’or, d’argent et de bronze des trois premiers vainqueurs de chaque épreuve remontent à 1904, lorsque les Jeux olympiques ont eu lieu à St. Louis, aux États-Unis.

6. Quel est le symbole des Jeux Olympiques ?

Bûcher olympique lors de la cérémonie d’ouverture tenue à Tokyo le 23 juillet 2021 (Photo : Breno Barros/rededoesporte.gov.br)

L’un des symboles olympiques les plus célèbres sont les anneaux olympiques, conçus par Pierre de Coubertin en 1914. Représentant l’unification des cinq continents, les anneaux semblent être interconnectés sur le fond blanc du drapeau olympique. Les couleurs bleu, jaune, noir, vert et rouge ont été choisies car ce sont les couleurs communes sur les drapeaux des pays membres du Comité international olympique. En plus d’être la principale représentation graphique de la compétition, le cercle olympique est une marque distinctive du CIO.

Une autre icône olympique est la flamme olympique, qui quitte la Grèce et est portée par des athlètes et d’autres citoyens sur le site de la cérémonie d’ouverture. La torche flamboyante marque la célébration des Jeux olympiques, symbolise la paix et l’amitié et sert à allumer le bûcher olympique (qui ne s’éteint qu’à la fin de la cérémonie de clôture). La première édition à présenter ce rituel était en 1936, à Berlin, en Allemagne. Chaque année, la flamme olympique reçoit un nouveau design et une forme différente, car le pays hôte est responsable de la conception.

Également connue du public, la mascotte officielle est considérée comme un symbole des Jeux olympiques. L’idée a été dévoilée aux Jeux olympiques de Munich en 1972, en Russie, avec le chien Waldi, de race Teckel. Depuis, la mascotte est devenue synonyme de joie et d’amitié, en plus de porter des éléments caractéristiques du pays ou de la ville d’accueil.

Waldi, la première mascotte olympique (Photo : CIO/Reproduction)

7. Qu’est-ce qui fait d’un sport les Jeux olympiques ?

Selon la loi du CIO, l’une des règles clés pour qu’un sport soit considéré comme olympique est la popularité, c’est-à-dire qu’il doit être largement pratiqué par des hommes dans au moins 75 pays et sur quatre continents et par des femmes dans au moins 40 pays. et sur trois continents. De plus, la catégorie devrait ajouter de la valeur et attirer les Jeux olympiques, ainsi que refléter ses traditions modernes. Ces dernières années, le Comité International Olympique n’a autorisé l’entrée de nouveaux sports qu’à l’exclusion des autres. Par conséquent, des examens périodiques ont été effectués sur les compétitions qui ont participé à l’événement.

Les sports qui feront leurs débuts dans l’édition 2021 sont le baseball, le softball, le karaté, l’escalade, le skateboard et le surf. Ils rejoignent les anciennes connaissances de la communauté : athlétisme, badminton, basket-ball, basket-ball 3×3, boxe, canoë, cyclisme, escrime, football, gymnastique artistique, trampoline, gymnastique rythmique, golf, handball, équitation, hockey sur gazon, judo. , haltérophilie, lutte, marathon aquatique, natation artistique, natation, pentathlon moderne, water-polo, aviron, rugby, plongeon, taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc, triathlon, voile, volley-ball et beach-volley.

8. Quelle est l’importance des Jeux Olympiques ?

Les Jeux olympiques apportent de grands avantages à l’humanité, comme l’a déclaré Bruce Kidd, professeur à l’Université de Toronto et membre honoraire du Comité olympique canadien. Dans un article publié sur le site Conversation, il a déclaré que, dans un monde où le sport appartient de plus en plus à la sphère privée, les Jeux olympiques représentent une grande accessibilité au public.

De plus, grâce à la visibilité des Jeux olympiques, les athlètes peuvent attirer des soutiens et des investisseurs, et en raison de la grande ampleur de la compétition, les gouvernements sont encouragés à allouer des ressources financières au sport. Kidd a également souligné que les Jeux olympiques encourageaient les échanges éducatifs et humanitaires entre les pays et jouaient un rôle en encourageant les gens à s’unir.