Jetez un œil aux articles les plus lus de 2022 sur le site Web de Písecký denik

QUIZ : Connaissez-vous les bonbons ? Faites le test pour voir si vous connaissez le goût et l’odeur de Noël

Un aigle sans eau invite à être exploré. La côte comme la surface regorgent d’explorateurs

De superbes vues jusqu’au fond du réservoir du barrage d’Orlík sont offertes en septembre. Le niveau de l’eau a baissé de plus de 9 mètres et la plage exposée a érodé leurs trésors. Selon le bassin de la Vltava, cet état de choses durera jusqu’au printemps de l’année prochaine. De nouveau ICI:





Un aigle sans eau invite à être exploré. La côte comme la surface regorgent d’explorateurs

Le représentant de Timbersport, Martin Komárek, est décédé

Les tristes nouvelles font partie de la vie. Martin Komárek, 45 ans, qui était l’un des meilleurs bûcherons du monde, est décédé tragiquement le jeudi 10 mars. C’est arrivé alors qu’il travaillait dans la forêt près de Milevsko. De nouveau ICI:





Le représentant de Timbersport, Martin Komárek, est décédé

La grand-mère raconte à Deník pourquoi elle a mis Tobias dans le berceau

En février, quelqu’un a mis le petit Tobias dans le berceau de l’hôpital de Písek pour la deuxième fois. Dans le même temps, les autorités de la protection sociale et du droit de l’enfant ont confié le garçon aux soins de sa grand-mère, qui s’est avérée incapable de faire face à l’enfant. Il y a un mois, le petit garçon a été placé dans un berceau à l’âge de deux semaines par sa mère munie d’un acte de naissance. De nouveau ICI:





La grand-mère raconte à Deník pourquoi elle a mis Tobias dans le berceau

Un arbre est tombé sur une voiture qui passait à Písecko. La grêle détruit les récoltes

À la mi-juin, une forte tempête a frappé le sud de la Bohême. Les gens ont été tourmentés par la grêle à Prachaticko et Táborsk, par exemple, et un arbre est tombé sur une voiture à Čížová à Píseck vers 19 heures. À l’intérieur était assise une femme avec un enfant. De nouveau ICI:





Un arbre est tombé sur une voiture qui passait à Písecko. La grêle dans le sud de la Bohême a ruiné les récoltes

La construction D4 entre Písek et Příbramí a reçu des prix internationaux

Entre Písek et Příbramí, une nouvelle autoroute D4 de 32 kilomètres sera construite en décembre 2024. Les investisseurs sont un groupe d’entreprises françaises qui exploiteront l’autoroute pendant 25 ans et l’État tchèque louera la route. Ce système de coopération est appelé projet PPP. Il comprend également la modernisation de la prochaine section de l’autoroute finie. L’été dernier, l’inauguration de la section achevée de D4 a eu lieu. Aujourd’hui, le projet d’achèvement et d’exploitation du D4 dans cette section a remporté des prix internationaux. De nouveau ICI:





La construction D4 entre Písek et Příbramí a reçu des prix internationaux

La triste fin de la recherche. Le corps de l’homme a été retrouvé par des plongeurs sous le pont de Žďák

Les policiers de Píseck recherchent un jeune homme depuis le premier octobre. Quelques jours plus tard, ils ont annoncé la fin des recherches – le corps du jeune homme a été retrouvé par des plongeurs de la police dans le réservoir Eagle sous le pont Žďakovský. De nouveau ICI:





La triste fin de la recherche. Le corps de l’homme a été retrouvé par des plongeurs à Orlík sous le pont de Žďakovský

Písek connaît le nouveau représentant. Les négociations sur une éventuelle coalition ont commencé, ANO a gagné

Le vainqueur de l’élection municipale à Písek était le mouvement ANO. Il a remporté sept mandats au conseil, soit trois de plus que lors des dernières élections. Le chef des candidats, Michal Čapek, est candidat à la mairie. Cependant, une coalition fonctionnelle doit d’abord être constituée. En savoir plus sur les négociations post-électorales ICI:





Písek fait la connaissance du nouveau représentant. Les négociations sur une éventuelle coalition ont commencé, ANO a gagné

VIDÉO : Deux personnes meurent dans une collision entre un camion et une voiture près de Protivín

En juin, une voiture de tourisme Škoda est entrée en collision frontale avec un camion avant de se diriger vers Tallinn. « Les communications ont été fermées, deux personnes sont mortes dans l’accident », a déclaré le porte-parole de la police Jiří Matzner à propos du tragique accident. « Selon les informations disponibles, l’équipage de la Skoda Octavia se dirigeant vers Písek a peut-être traversé dans la direction opposée et la voiture est entrée en collision frontale avec un camion se dirigeant vers Budějovice. Aucun des deux membres d’équipage de l’Octavia n’a survécu à la collision. » a expliqué un porte-parole sur place. De nouveau ICI:





VIDÉO : Deux personnes meurent dans une collision entre un camion et une voiture près de Protivín

VIDÉO : Un conteneur rempli de déchets pour une station d’épuration inversée près de Písek

Le 13 octobre, peu avant 13h00, un camion avec une semi-remorque s’est écrasé à l’extérieur de Písek sur la route I/20 en direction de Pilsen. C’était un conteneur de déchets pour une usine d’équarrissage. Vous en apprendrez plus sur l’accident, qui dégage également une odeur désagréable ICI:





VIDÉO : Un conteneur rempli de déchets pour une station d’épuration inversée près de Písek