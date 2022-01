Jean-Paul Belmondo, la splendeur du cinéma français – Culture

L’acteur Jean-Paul Belmondo, décédé aujourd’hui à l’âge de 88 ans, était « l’incroyable cinéaste français », l' »éternel séducteur » qui a mobilisé 130 millions de téléspectateurs à travers plus de 80 films, a écrit son agence France Presse dans son profil.

« Le 7e art a perdu une des figures les plus populaires, un acteur qui savait tout faire, sans se prendre trop au sérieux, des films d’action aux plus belles heures du cinéma d’écrivain », a ajouté l’agence de presse française, rappelant Bébel, comme il connaissait, « son sourire écrasant, son nez de boxeur et son agilité inégalée ».

Belmondo est un symbole de la modernité « vague nouvelle », dans des films tels que « The Harssed » et « Pedro, le fou », de Jean-Luc Godard, mais il est aussi le gangster de « Borsalino », un agent de films d’action devenu blockbuster .

Son interprétation de Michel Poiccard, le petit méchant personnage du film fondateur « Nouvelle en fuite », qui se transforme en meurtrier et reste en fuite, incarne un anti-héros provocateur, différent des stéréotypes hollywoodiens dans lesquels il est. a inspiré Godard lui-même, comme l’a souligné l’agent espagnol Efe, dans la biographie de l’acteur.

Dans le dernier long métrage « Un homme et son chien », de Francis Huster, tourné en 2008, près de 50 ans plus tard, Belmondo, blessé physiquement par la maladie, incarne un vieil homme sans foyer, essayant de survivre. .avec le chien. , dans un dilemme entre la vie et la mort.

Le directeur de la photographie portugais João Bénard da Costa, ancien président de Cinemateca Portuguesa, le rappelle au casting de « Si loin de chez soi », aux côtés de l’actrice Anna Karina, dans « Uma mulher é uma mulher ». L’écrivain Mário Dionísio a été sensible à l’acteur de « Pedro, o Crazy », « un homme qui s’est rebellé contre son propre démembrement ».

Né le 9 avril 1933, à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, Jean-Paul Belmondo a grandi en préférant la boxe amateur aux cours des écoles privilégiées, jusqu’à son entrée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, ouvrant la voie à une carrière qui n’a pas quitté la scène, mais a été dominée par le cinéma, et elle a duré environ un demi-siècle.

Avant « The Harssed », qui a été créé en 1960, il a joué des personnages secondaires pour Anouilh, Feydeau et George Bernard Shaw, au théâtre et au cinéma. Un petit rôle dans le film « Un drôle de dimanche », de Marc Allegret, vu par le critique des Cahiers Jean-Luc Godard, lui a ouvert la porte à un long métrage qui a marqué l’émergence de la « vague nouvelle » et qui s’est confirmé comme l’un des principaux visages du cinéma français.

D’autres films ont suivi, comme « Une femme est une femme » et « Pierre le fou » de Godard, « Le Voleur de Paris » de Louis Malle, « La Sirène du Mississippi » de François Truffaut, qui avait écrit le scénario de « La Maltraitée » . . . », et des rencontres avec des comédiennes telles que Jean Seberg, Anna Karina, Catherine Deneuve, Claudia Cardinale et Sofia Loren.

Dans les années 1970, les films d’action prennent le relais. Il y a eu « Borsalino », de Jacques Deray, avec Alain Delon, suivi de « Le professionnel », « La peur de la ville », « L’incorrigible », « L’implacable », « Police ou voleur », « As d’as », « Le marginal », « L’intrépide », « Le génie du coup ».

En 1988, il obtient le César du meilleur acteur pour son interprétation dans « Itinéraire d’une vie » de Claude Lelouch, son dernier grand succès au cinéma. C’était sa seule nomination et son seul équivalent à un Oscar français, malgré la popularité de l’acteur.

Dans les années 1990, il incarne Jean Valjean dans « Les Misérables » de Lelouch, et entre dans les années 2000 avec une réflexion sur « Les Acteurs », mise en scène par Bertrand Blier, peu avant l’AVC, en 2001, loin de la scène et de l’écran. Il reviendra en 2008, pour « Un homme et son chien ».

En 2011, le Festival de Cannes lui décerne la Palme d’or honorifique, et en 2016, la Mostra de Venise, en Italie, lui décerne le Lion d’or de la carrière.

En 2017, affaibli, il a reçu un César d’honneur, pour une standing ovation de ses confrères qui a duré quelques minutes et n’a été suspendue que pour l’entendre ressusciter sa mère, la peintre Sarah Rainaud-Richard, et la manière dont elle l’a guidé pour surmonter les premières critiques. , à un visage étranger aux standards de beauté : « Il faut avoir du courage », conseil que Belmondo est assuré de suivre. « Je ne manque jamais de courage, et c’est pourquoi je suis ici. »

La mort de Belmondo est devenue « une page importante du cinéma français », ont déclaré des professionnels du secteur, cités par l’agence, évoquant les acteurs Jean Dujardin, qui le considéraient comme « l’un des derniers héros », et Steven Spielberg, venu reconnaître l’inspiration dans La Misère de Belmondo dans » Le Magnifique » de Philippe de Broca pour Indiana Jones.

La Mostra de Venise évoque, « avec affection et admiration », les interprètes originaux de l’esprit « vague nouvelle » de la modernité.

« Sa générosité en tant qu’homme et en tant qu’acteur a créé certains des plus grands moments de l’histoire du cinéma », a déclaré le directeur du Festival de Cannes Thierry Frémaux sur son compte Twitter, ajoutant: « Merci Jean-Paul. Adieu, Merveilleux. »