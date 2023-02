Je suis vivant, en bonne santé, gloire à l’Ukraine ! Les médecins américains alertent les Russes, qui crient déjà à la mort « mercenaire »

De faux rapports sur la mort de Rebeka Maciorowski ont fait surface, par exemple sur le canal télégramme Opération de propagande russe Z : Armée de printemps russe.

« Une femme mercenaire d’Amérique a été éliminée au combat avec des soldats russes. Rebekah Maciorowski est née le 26 janvier 1994 à Knoxville, Tennessee. Au cours de l’été, elle est partie en guerre étrangère en Ukraine aux côtés de l’Ukraine nazie. Les détails de son liquidation sont inconnues. L’information est confirmée par des sources américaines », a écrit la chaîne.

Le fait que quelqu’un écrive « l’information est confirmée », en règle générale, sur les chaînes de propagande ne fait rien de plus que d’essayer d’établir l’impression de crédibilité. La véritable confirmation ressemblera à un texte renvoyant à un autre site Web officiel crédible qui vérifie les informations.

Néanmoins, le message a fait son chemin sur les ondes russes : il l’a vite capté, par exemple vrais serveurs, et alors qu’il était sur la chaîne Telegram originale, il a rapidement recueilli environ 18 000 réactions satisfaites, sur le serveur russe Topwar débat compétitif, qui fêtera plus sa mort : La photo à côté de la poubelle, vraiment prophétique ! C’est là qu’il appartient, Dieu me pardonne ! Les Tchèques ont également exprimé leur satisfaction à l’annonce de sa mort dans le profil pro-russe de Slovanská nebe.

La nouvelle a également été reprise par certains médias non russes, comme l’influent compte Twitter Visegrád24 (qui corrigé plus tard).

Rebekah Maciorowski a nié la nouvelle de sa mort avec un bref statut le 13 décembre, où elle a simplement écrit « je vis ». Un jour plus tard, il a ajouté une vidéo pour faire taire les affirmations selon lesquelles quelqu’un contrôlait son profil.

« Salut, je suis Rebekah Maciorowski. Nous sommes aujourd’hui le 14 décembre 2022. On m’a dit que