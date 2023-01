Je préfère laisser ce qui précède plutôt que d’attendre de ne plus l’avoir

Il y a 6 heures, 09/01/2023 21:59

CTK

photo: Équipe de France de Football

Représentant

Le gardien de Tottenham a fait part de la fin de sa carrière dans une interview au journal L’Équipe. « Tout le monde s’est rendu compte à un moment donné qu’il était temps de passer le contrôle à quelqu’un d’autre », dit Loris, trente-six ans.

« J’ai toujours dit qu’une place dans l’équipe nationale n’appartenait à personne. Et c’est pourquoi nous tous, y compris moi-même, devons nous assurer que c’est comme ça. En plus, voici un gardien prêt (Mike Maignan). » il a déclaré.

Lloris a fait sa première apparition pour la France en 2008 et a ensuite fait un record de 145 apparitions pour l’équipe nationale. Il a dirigé l’équipe nationale en tant que capitaine en 121 matches, ce qui était également un record français.

Il a participé à trois championnats d’Europe (2008, 2016 et 2020) et à quatre championnats du monde (2010, 2014, 2018 et 2022). Il y a quatre ans, il a aidé à remporter le titre, que la France a également tenté l’année dernière, mais a perdu contre l’Argentine en finale après les tirs au but.

« Je préfère le laisser au-dessus plutôt que d’attendre de ne plus l’avoir. Et la famille en parle aussi, parce que je veux passer plus de temps avec ma femme et mes enfants. » a déclaré l’ancien gardien niçois ou lyonnais.