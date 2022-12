L’alpiniste Jan Trávníček s’est tenu deux fois dans le passé sur les huit mille Manaslu du Népal et cette année, il est allé à « Spirit Mountain » pour la cinquième fois. Vous pouvez voir des photos de l’expédition de cette année avec les commentaires originaux dans la galerie de photos.

Trávníček lui-même a levé les yeux vers le sommet du Manásl (8 163 mètres), considéré comme l’un des huit mille personnes « les plus faciles », en 2011 et dix ans plus tard. Au total, il a visité « Spirit Mountain », comme la montagne est connue localement, cinq fois, et ces dernières années, il a lui-même organisé de telles expéditions.

« J’ai passé plus de temps autour de Manásl et là-bas qu’à Prague. Bien qu’il n’y ait pas d’observatoire astronomique là-bas, il y a à la place des yacks et des tentes des hautes terres. Les vues y sont également magnifiques, comme depuis la tour Vyškov. Je viens de découvrir que très bien « , a déclaré Pelouse.

Manáslu n’a cependant pas confirmé sa réputation de ville accueillant 8 000 personnes cet automne. À la suite des chutes de neige, seuls quelques grimpeurs ont réussi à atteindre le sommet, et trois grimpeurs sont même morts dans une avalanche sur ses pentes.

« Malheureusement, Spirit Mountain n’était pas enclin à grimper cette année. Il nous a montré des visages opposés la plupart du temps où nous sommes restés. Seuls quelques grimpeurs ont atteint le sommet, même avec l’aide précieuse des Sherpas. Cela a commencé avec le chute de Miri (Miroslava Jirkova) dans un espace pendant l’acclimatation, où il s’est blessé au ménisque. Près de 400 autres grimpeurs titulaires d’un permis d’escalade sont également aux prises avec les caprices de la météo plutôt qu’avec l’ascension ardue elle-même. Je n’ai jamais eu autant d’avalanches, autant de neige, autant de vents violents et si peu de soleil ici. Malheureusement, au moins trois personnes sont mortes », a déclaré Trávníček.

Malgré le mauvais temps, à la fin, l’expédition tchèque, composée d’un mélange de grimpeurs novices et de grimpeurs plus expérimentés, a réussi une ascension, dirigée par Marek Novotný.

« Le fait que « seulement » Mára Novotný ait été au sommet cette année de tout le groupe avec beaucoup de chance et avec une grande aide de toute l’équipe lors de l’ascension et de la descente, je ne le considère pas comme le plus grand succès de toute l’expédition. Bien sûr, c’était génial et nous étions heureux, mais surtout je suis heureux que la plupart de tout le groupe ait grimpé à 7400 mètres, jusqu’au dernier camp d’altitude, mais surtout, ils sont descendus en toute sécurité même dans une forte tempête.Quand la nature est en colère pour une raison quelconque, nous sommes tous des êtres humains qui sont si petits et, malheureusement, ils doivent continuer à nous le rappeler », a ajouté « Grass ».

Vous pouvez voir comment l’expédition de cette année s’est déroulée, y compris les commentaires de Trávníček, dans la galerie de photos ci-jointe.