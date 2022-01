« Je ne manque pas d’ambition, j’ai beaucoup couru »

Victoria – Grand orateur, Pello Bilbao (Gernika, 25 février 1990) parlant de la concentration que son équipe, Bahreïn, a eue aujourd’hui à Altea, Alicante. Gernikarra a terminé une campagne très solide en 2021 et a clôturé un bloc de quatre majors consécutifs (il a doublé sur le Giro et sur le Tour) en un an seulement. Un parcours qui l’a épuisé dans le domaine mental. Réactivé, Pello Bilbao lèvera le store 2022 à Valence.

Comment s’est passée la pré-saison ?

-La vérité est que cette année, la pré-saison est passée très vite. Il avait rompu avec la routine chaque année. La période entre l’après-compétition et le début de la pré-saison a été plus longue que d’habitude et je l’ai accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. J’ai l’impression que c’est arrivé très vite mais la condition physique se développe à un rythme normal. Il me semble que c’est sur la bonne voie, même si je ne démarre pas à mon meilleur niveau car ma dernière compétition (le Tour de France) était assez loin. Malgré tout, je suis arrivé sur de très bonnes bases.

Sa dernière course a été le Tour, qui a clôturé un cycle parmi les quatre premiers, doublant le Giro et le Tour en moins d’un an. Ça a été une année très intense. Êtes-vous saturé mentalement par tant de compétition ?

–Nous sommes tous conscients du fardeau de la concurrence dans lequel il se trouve. Je m’en suis très bien sorti, mais c’est vrai que sur le dernier Tour il y a eu des moments où j’ai vu des signes que la compétition et la pression que le Tour vous demandait me pesaient. Je vois que le pouvoir est juste. La pause était complètement justifiée après ce bloc de compétition.

De plus, dans son cas, il s’est illustré sur le Tour, où il a terminé neuvième, et au Giro, où il a été le principal supporter de Caruso, qui a terminé deuxième. Est-ce que le fait que tu doives toujours aller bien est un avantage ?

-Oui. La motivation n’est pas éternelle. Tu as besoin de moments de repos, de déconnecter de la haute compétition, car sinon tu ne trouveras pas assez de raisons pour continuer à t’exiger et à souffrir à ce niveau. La clé, pour moi, est de vous soutenir dans la motivation intrinsèque, en appréciant ce que vous faites dans l’instant, pas seulement pour une raison spécifique, mais le faire pour le plaisir, pour pousser votre corps à la limite et essayer de surmonter ce. des obstacles que vous pensiez impossibles. Cette étincelle est ce que vous devez garder en vie. Si au final vous n’avez cette motivation que parce qu’il s’agit de faire votre travail, vous ne trouverez probablement pas assez de raisons de souffrir à ce niveau.

Vous avez parlé de fatigue. Le fardeau physique est-il plus lourd ou le fardeau mental?

-Dans mon cas c’est plus mental, plus drôle, dans la façon de gérer les problèmes. J’ai vu que je n’étais pas dans la même philosophie que lors des courses précédentes, que j’étais un peu fatigué. Les tours sont des courses qui vous mettent en laisse et vous emmènent à la limite. En fin de compte, si vous n’avez pas cette fraîcheur mentale, il y a beaucoup de choses que vous tenez pour acquises. J’ai remarqué que j’avais besoin de me déconnecter un peu. Tant qu’on n’a pas d’accident sous forme de chute ou de maladie, rester en forme physiquement, avec une équipe de kinésithérapeutes, ostéopathes, masseurs et autres, n’est pas trop compliqué. Dans mon cas, il m’était plus facile de me défendre physiquement que mentalement. C’est lorsque la tête cesse de régner que le corps souffre le plus. Sinon, le corps s’adapte généralement à tout, mais si la tête vous dément, c’est plus compliqué.

Pensez-vous que l’entraînement psychologique aide à améliorer les performances à moto ?

– Cela dépend un peu de l’individu. Il y a des coureurs qui ont beaucoup de marge s’ils travaillent un peu le mental. Il y a d’autres coureurs qui, je ne sais pas s’ils ont travaillé cet aspect mental, je vois qu’ils sont très stables mentalement et émotionnellement et je les vois affronter la compétition en faisant ressortir le meilleur d’eux-mêmes. Que comme pour tout, il y a des périodes dans la vie où vous avez besoin de plus d’aide et d’autres où il vous semble que tout va bien, tout est facile et vous n’avez pas besoin d’aide ou de personne pour vous apporter ce soutien.

Je comprends que tu ne veuilles pas te brûler.

–Je crois que perdre la condition est nécessaire et je sens que j’ai besoin de récupérer tout ce qui signifie être un athlète. J’ai été complètement déconnecté pendant un mois. Tu as le sentiment d’avoir perdu ton pouvoir, que tu n’es plus le même, que tu n’as plus la capacité de faire les mêmes numéros, que tu es très loin de ta meilleure version et c’est là que tu dis : remettons-nous au travail. Et voyez comment ça s’améliore. Il ne s’agit pas seulement d’atteindre le niveau précédent, mais d’essayer de l’améliorer. Trouvez une marge de progression pour pouvoir encore surprendre cette année.

Il faut s’améliorer d’année en année.

Je ne manque pas d’ambition. J’ai beaucoup couru. Chaque année qui passe un an de moins que nous passerions à vélo. Les opportunités diminuent et valent plus, si possible. Je le pense. Vous devez en tirer le meilleur parti. Vous ne pouvez pas pardonner la course tant que le corps réagit bien. Nos courses sont plus courtes et raison de plus pour en profiter au maximum.

Vous réinitialisez pour reconstruire.

-Oui, c’est vrai qu’on construit d’année en année. Vous gagnez les conditions, les perdez pendant un mois et recommencez. C’est un cycle annuel et quand on est dans le cyclisme professionnel depuis onze ans, avec une période de déconnexion plus longue, je pense que c’est fortement recommandé.

Qu’avez-vous trouvé pendant cette période de déconnexion ?

— J’ai découvert ce qu’était un été normal pour les gens ordinaires. Depuis que je suis professionnel, cet été-là, c’est s’entraîner en hauteur, des rassemblements, des compétitions, prendre soin de moi… cette année, malgré la situation pandémique, j’ai vécu l’été d’une autre manière : j’ai pu aller en vacances, passer plus de temps avec moi et je peux aller à la plage. Je suis sur une vague complètement différente. J’ai pu profiter de l’été sous un autre angle, très différent de d’habitude.

Quand on a l’occasion de profiter d’un été comme celui-ci, on ne se demande pas : qu’est-ce que je fais en souffrant autant sur le vélo ?

-Pas. Je crois qu’en fin de compte, il s’agit de profiter des opportunités qui s’offrent à vous et, une fois cette période terminée, de revenir avec enthousiasme à votre routine et à ce que vous devez faire. Mais il est nécessaire d’avoir ces moments pour recharger la batterie.

Avant de parler de mises à jour. Dans quels aspects souhaitez-vous progresser ?

–J’insiste sur la technique de pédalage. Bien que professionnel depuis onze ans, je pense que j’ai de la place pour grandir et continuer à grandir en tant que cycliste. J’avais aussi l’impression d’avoir un peu perdu ma capacité à me présenter sur les contre-la-montre et j’avais envie de revenir aux résultats d’il y a deux ou trois ans. Je me concentre sur lui.

Qu’est-il arrivé à votre technique de pédalage ?

–On ne peut pas dire que c’est une mauvaise technique car il y a des résultats importants, mais je vois des défauts dans le pédalage. Apparemment, mon pédalage était assez étrange. Il peut y avoir différentes manières de pédaler. C’est comme notre signature, un modèle que vous avez forgé au fil des ans, en vous mettant inconsciemment en selle et en pédalant. Maintenant, nous essayons un style orthodoxe plus raffiné, mais nous verrons si je peux atteindre la même efficacité et efficacité avec des techniques raffinées. Cependant, ce qui compte n’est pas l’esthétique, mais l’efficacité que vous obtenez. Mais je pense qu’il y a place à l’amélioration.

Quels objectifs avez-vous pour le cours?

-Mon objectif principal, au moins le premier, est Itzulia. Je veux jouer un bon rôle. Je veux me rapprocher ou monter sur le podium et gagner l’étape. Atteindre au moins un de ces deux objectifs. Je veux être dans les cinq premiers soit au Giro, soit à la Vuelta ou pourquoi pas, monter sur le podium dans l’une de ces deux courses. Strade Bianche est une course que je marque aussi. Ensuite, je regarderai le Giro. Ensuite, je vais me reposer et me préparer pour la Vuelta, une course un peu abandonnée et je reviens avec beaucoup d’enthousiasme. Il est sur le même calendrier depuis trois ans, courant le Giro et le Tour. Je n’aime pas le sentiment de routine et de toujours répéter la même chose.

Il participera au Giro avec Mikel Landa. Avez-vous vu vos coéquipiers s’entraîner pour gagner la course ?

-Oui, s’il croit vraiment au Giro. Il a pensé au Giro et au Tour. Tout dépend de quelle attitude vous allez au Giro. Si vous ferez tout en pour la course italienne, il pourrait presque gagner.