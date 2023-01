Je n’avais rien à voir avec Oleo Chemical, Rittig a défendu l’accusation

Au tribunal, le lobbyiste de l’accusé, Ivo Rittig, a rejeté les affirmations des enquêteurs selon lesquelles 20 millions de couronnes prétendument retirées de la société pétrochimique Oleo Chemical (OCh) se seraient retrouvées sur son compte. Selon lui, sa mention dans l’acte d’accusation était un mensonge et il n’avait rien à voir avec l’affaire. Il a également remis en question le rôle de l’accusé coopératif, le comptable Jaroslav Kubisky, qui, selon Rittig, ne savait rien de ses activités commerciales. Cette affaire a été traitée par le tribunal municipal de Prague.

Les accusations ont été vigoureusement démenties par les lobbyistes. « Ce qui est écrit sur moi est un mensonge absolu. Je n’ai rien à voir avec Oleo Chemical. Je nie que j’organise des activités criminelles ou que je contrôle qui que ce soit. Je fais des affaires et je consulte », a-t-il déclaré.

Rittig est arrivé au tribunal une semaine plus tard, libéré du procès depuis l’audition des accusations. Selon l’ordre sur le banc avec les dix accusés, qui a été suivi jusqu’à présent, il aurait dû parler en dernier après Kubisk, mais la juge Kateřina Radkovská a laissé le comptable jusqu’au bout.

La seule chose qui relie prétendument Rittig à l’affaire est un document cité par l’acte d’accusation intitulé Calcul des frais de conseil approuvés, que Rittig aurait signé. Les lobbyistes ont mis en doute l’authenticité du document. « Il s’agit d’une copie basée sur un fichier. Je ne signe rien de ce genre, ce n’est même pas ma signature », a-t-il ajouté.

Il a également fait allusion à la déclaration de Kubisky, qu’il a dit ne pas connaître du tout. Selon Rittig, le comptable de l’accusé, cherchant une défense coopérative devant le tribunal, qui pourrait aboutir à une peine moindre, était dans le noir. « Cette personne ne sait absolument rien de mon entreprise », a déclaré le lobbyiste.

Selon les enquêteurs, les accusés ont mené des activités criminelles entre 2009 et 2011. L’argent serait parvenu à Rittig grâce à une société de conseil sous contrat Cokeville Assets (CA) détenue par Kmeť dans les Caraïbes avec OCh, qui, selon la police, était fictive.

Les plaignants ont évalué les dommages causés à l’entreprise à 20 millions de couronnes, la perte causée à l’État avec une déduction fiscale de 3,7 millions et l’argent « blanchi » prétendument à au moins 13,3 millions de couronnes.

Rittig Radkovské décrit également ses activités commerciales. Il possède une entreprise Rittig et des partenaires pour le conseil et les affaires, il gagne également de ses avions. Depuis 2006, date à laquelle il s’est installé à Monaco, il travaille avec Kmet, qui aurait gagné au moins des centaines de millions de couronnes.

Par l’intermédiaire de clients fortunés, les deux investissent dans l’immobilier et les entreprises du monde entier. Selon Rittig, il possédait auparavant une chaîne prospère de magasins de produits de luxe dans la rue Pařížská à Prague. Il était en affaires dans l’hôtellerie, avec des restaurants et des usines, et a progressivement déménagé sa résidence et son entreprise à l’étranger.

Outre Rittig, Kmetá et Kubisky, les deux fondateurs d’OCh Michal Urbánek et Kamil Jirounek, responsable de la production de la société Radomír Kučera, l’avocate lobbyiste Karolína Babáková et David Michal du cabinet d’avocats MSB Legal (anciennement Šachta et associé), directeur général du cabinet comptable Peskim et les hommes du frère Michal ont également été inculpés avec Petr et Jana Šádková, directeur général d’Oil Technologies (anciennement chez Peski). La plupart des accusés risquent jusqu’à dix ans de prison.

