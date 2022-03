« Je n’ai plus de vie » | L’ancienne star du PSG parle de l’amputation d’une jambe – FOOTBALL INTERNATIONAL

19-03/2022 – 09:42



L’ancien attaquant du PSG Bruno Rodriguez, 49 ans, a évoqué son destin difficile. L’ancien joueur professionnel a dû être amputé de la jambe droite en raison de nombreuses blessures au cours de sa carrière de joueur. Une inflammation persistante suite à une blessure à la cheville semble en être la cause.

Lequel : Reuters

L’ancien attaquant a déclaré au Républicain Lorrain : « Après toutes les blessures que j’ai subies tout au long de ma carrière, les entorses que j’ai subies, nous essayons de réparer plus ou moins ce qui est possible et ce qui n’est pas possible. Mais je suis trop douleur. Je n’ai plus la vie. Alors nous avons choisi d’être amputés.

Rodriguez a poursuivi: « J’étais immobile. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas sortir. Ces dernières années n’ont pas été amusantes.

Il n’a blâmé personne pour sa blessure : « Je ne veux accabler personne, mais à mon époque les joueurs n’étaient pas très protégés. »

Rodriguez a fait un total de 234 apparitions en Ligue 1 dans sa carrière, dont 20 apparitions (6 buts) pour le PSG en 1999. En France, l’attaquant a pris d’assaut Monaco, Bastia et Metz, entre autres. Rodriguez a également joué pour Rayo Vallecano en Espagne et Bradford City en Angleterre.