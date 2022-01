« Je fais grandir les enfants avec mon équipe »

ROME – Ciro Immobile, un grand fan de jeux vidéo. Du côté personnel du bombardier Lazio l’âme d’un simple garçon l’emporte qui s’accorde occasionnellement quelques heures manette en main. Il a sa propre équipe virtuelle sous le nom de GL17CH. Dans ses temps libres, loin de la routine des entraînements et des matchs, il aime s’amuser. Et dans une émission en direct sur Twitch, avec son compagnon de jeu Flokox, il a partagé un peu sa passion : « Malheureusement, je n’ai rien à faire, j’ai eu cette petite blessure, mais nous nous remettons. Je vais bien, on va essayer de récupérer au plus vite, ça fait partie de notre boulot. Je suis allé deux fois sur le terrain pour récupérer en premier » , reconnaître l’agresseur.

Immeuble et passion pour les jeux vidéo

« J’aime m’amuser et divertir les gens. Ce n’est pas mon travail, mais nous sommes jetés dans ce monde de jeux vidéo à 3 000. Pourquoi ai-je décidé de créer une équipe ? Tout a commencé avec mes deux amis et mon frère. Pendant le confinement, l’idée est devenue une réalité possible. Sans les trucs bureaucratiques, nous sommes partis à la recherche des garçons. Nous avons sélectionné les jeux que nous aimons comme Fifa, Call of Duty, GTA, Formule 1 que j’aime beaucoup. Nous essayons de grandir et par conséquent les garçons aussi. Quand il s’agit de faire grandir les jeunes, il a besoin de bras, de structure. Et nous essayons de le faire. Tirer autour? Je ne suis pas doué, c’est le truc d’Insigne. C’est toujours bien d’avoir deux Acerbi dans l’équipe, mais la FIFA ne nous laisse pas faire (rires) ».