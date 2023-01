Jaroslav Šedivý (†93) est décédé : ancien ministre des Affaires étrangères

L’ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, diplomate, écrivain et historien, signataire de la Charte 77, Jaroslav Šedivý, est décédé samedi à l’âge de 93 ans. Il a consacré toute sa vie à la politique étrangère, après la révolution, il est entré dans le service diplomatique, il a joué un rôle important dans le retrait des troupes soviétiques de la Tchécoslovaquie et l’entrée de la République tchèque dans l’OTAN. Il est titulaire de hautes distinctions tchèques et françaises. Son fils Jiří Šedivý a informé de sa mort aujourd’hui.

Jaroslav Šedivý est né le 12 novembre 1929 à Prague. Il a étudié l’histoire et les études slaves à la Charles University School of Arts. En 1954, il rejoint l’Institut slave de l’Académie des sciences, à partir de 1957, il travaille à l’Institut de politique et d’économie internationales de Prague. Il a fondé la revue professionnelle International Relations et en a été le rédacteur en chef pendant trois ans.

Après l’invasion de la Tchécoslovaquie par le Pacte de Varsovie, il a été expulsé du Parti communiste, qu’il rejoignit en janvier 1948. Il dut quitter l’Institut de politique et d’économie internationales sans le savoir. En raison de ses opinions, il a passé six mois en détention et a ensuite été condamné à une peine avec sursis pour subversion républicaine. Pendant la normalisation, il a travaillé comme bûcheron, chauffeur de camion et jusqu’en 1988 comme laveur de vitres. Il a signé la Charte 77 et publié un certain nombre d’études samizdat. Au cours de cette période, il a également écrit deux livres d’histoire pour le compte de deux de ses amis.

Peu avant novembre 1989 il a commencé à travailler à l’Institut de pronostic de l’Académie des sciences, où des prévisions de développement économique en Tchécoslovaquie étaient en cours de préparation à cette époque. En décembre de la même année, il rejoint le ministère des Affaires étrangères en tant que conseiller du ministre Jiří Dienstbier. Dans son livre de 1997 Černín Palace in Year Zero, Šedivý rappelle comment Dienstbier a répondu à la question cruciale de ce qu’ils commenceraient une fois au pouvoir : « Si nous voulons mener à bien la politique étrangère d’un État indépendant, ce pays doit être véritablement indépendant et non occupé. Nous devons faire sortir les Russes du pays dès que possible. Au cours des premières années d’établissement de la diplomatie tchécoslovaque post-révolutionnaire, Šedivý s’est consacré intensivement à l’élimination des troupes soviétiques.

En juin 1990, il devient ambassadeur en Tchécoslovaquie puis ambassadeur de la République tchèque en France, cinq ans plus tard il devient ambassadeur en Belgique et au Luxembourg. En même temps, il a représenté les intérêts tchèques à l’OTAN. A Bruxelles, il a mené les négociations sur l’entrée de la République tchèque dans l’Alliance de l’Atlantique Nord. De 1997 à 1998, il a été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Josef Tošovský, de 1999 à 2002, il a été ambassadeur en Suisse.

Sedivý est le porteur de hautes distinctions françaises – l’Ordre de la Légion d’honneur et l’Ordre national du mérite. Le président Václav Klaus lui a décerné la médaille du mérite. Pendant de nombreuses années, il a présidé la Jan Masaryk Society, enseignant la politique internationale et la diplomatie à la Charles University’s School of Arts. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il traite par exemple de la politique étrangère post-soviétique, de la diplomatie, des événements historiques et de son travail d’ambassadeur à Paris. En 2012, il a également publié un long mémoire intitulé Jaroslav Šedivý : Mon voyage à travers un siècle confus.

Son fils Jiří a également suivi les traces de Šedivý. Entre 2006 et 2007, il a été ministre de la Défense dans le gouvernement de Mirko Topolánek (ODS), entre 2012 et 2019, il a été ambassadeur de la République tchèque auprès de l’OTAN. En 2020, il devient directeur de l’Agence européenne de défense (AED).