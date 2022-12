Jaroslav Hutka : Nous ne sommes pas une nation de saints, mais je ne m’attends à aucun désastre

Jaroslav Hutka a expliqué à Forum 24 comment il a vécu les années 60, la normalisation et l’exil, et comment Miloš Zeman l’a soudainement approché après novembre. Il se souvient également de Karel Kryl et donne son point de vue sur l’affaire Jaromír Nohavica. Il considère l’État tchèque et son avenir avec un optimisme modéré.

Avant l’interview, j’ai regardé tout ce que vous avez dit, et il y a une phrase intéressante sur la citation du wiki : « Il y a quelque chose comme une haine permanente à Zeman. Nous étions amis et nous parlions beaucoup… » Cela provient de certaines interviews liées au procès avec Karel Srp. Cependant, du point de vue de nous, les gens ordinaires, je voudrais demander, comment pouvons-nous nous entendre avec Miloš Zeman ?

Ça vient d’arriver. Quand je suis revenu à la République, j’étais une star et j’étais toujours sur un balcon politique dans différentes villes. Et Zeman aussi bondé partout. Il était si ennuyeux avec moi, mais il était si accommodant, alors j’ai pensé, je suppose que je suis célèbre maintenant. Mais non, il a dit : « Jardo, pourquoi ne me touches-tu pas alors qu’on se connaît depuis les années 70 ? » J’ai dit que je ne savais pas que nous nous connaissions. Il a ensuite raconté que nous étions assis dans un pub qui avait fermé, alors nous sommes allés chez moi parce que j’avais une bouteille de vin là-bas. On boit ici et il dort là. Il a décrit le bureau dans lequel je dormais avec une grande précision. Donc je suis d’accord que ça va, donc on se connaît. On ne se voit pas très souvent.

Puis, une fois, il y a eu un événement pour Karel Kryl et Petrushka Šustrová pour me persuader d’y aller. Je suis parti et c’était faux parce qu’il n’est que pour les politiciens. J’étais tellement bouleversé, je fume toujours, mais ce n’est plus permis au théâtre. Pendant la pause, j’ai trouvé un pot en étain sur un bâton pour assommer les cendres près des toilettes des femmes. Miloš Zeman était déjà là avec sa sécurité et il fumait aussi. Je lui ai dit : « Milos, comment vas-tu ? Il a dit: « Je vais bien, comment vas-tu? » Je lui ai dit: « Attends, Milos, tu es encore en train de me persuader à ce jour. » il dit que les gens se rassemblent et se séparent. Alors nous sommes restés là et j’ai continué à le toucher et il m’a léché. J’ai essayé diverses questions sur lui sans succès. Le fait est qu’il a conclu un accord d’opposition avec Václav Klaus. J’ai écrit un article critique à ce sujet sur Lidovek, qui l’a insulté. Et lui, aussi stupide et vindicatif qu’il soit, j’ai vécu avec lui pour la première fois de ma vie qu’avec quelqu’un avec qui je sortais, nous avons eu une autre dispute. C’est une nouveauté sociale.

Lorsque vous mentionnez Karel Kryl, une fois dans les années 90, une photo de Karel Kryl avec une guitare est apparue dans un magazine, et derrière lui se trouvait un papalas ČSSD, typique, dans un costume mal ajusté. Qu’est-il arrivé à Kryl, pourquoi est-il allé à cet événement ?

Je n’ai pas compris non plus et je lui en ai parlé. Il est aussi ami avec Sládek, et quand je dis « hey, Sládek est une fashionista », il me répond que tout le monde est une fashionista pour moi. Il se lie d’amitié avec quiconque lui montre une faveur. Il est difficile de sympathiser avec un petit garçon qui a des problèmes mentaux dont il n’est pas responsable, mais qui en souffre. Nous nous connaissions si bien qu’on pouvait dire que nous étions amis, mais il se méfiait toujours que quelqu’un lui donne une chance. Je l’ai eu quelques fois dans un pub à Munich, les gens se moquaient de lui et il l’a remarqué trop tard. Il m’a aussi dit quand le grand concert s’était terminé en République tchèque, mais toujours en Slovaquie. Il a joué à Žilina et a affirmé qu’il y avait un grand maire là-bas. C’était Ján Slota. Alors je lui ai répété qu’il était aussi un farceur. Puis un prêtre lui a promis la citoyenneté slovaque, mais Karel a appris qu’il devrait y vivre cinq ans, ce qui l’a offensé. Il est très émotif et gâche les choses.

Vous êtes en fait un jeune des années soixante.

Oui, il a trois ans de plus, donc je pense toujours qu’il appartient à l’ancienne génération du petit théâtre. C’est ainsi que je l’ai rencontré en 1965 ou 1966 à Olomouc dans un théâtre dirigé par Pavel Dostál, devenu plus tard ministre. Il se moquait de mon apparence, de mes longs cheveux. Je n’aime pas ses rimes exactes. Nous nous sommes rencontrés et sommes devenus amis, mais si 68 n’était pas venu, je pense que nous serions tous sur une scène différente. Puis est venue l’émigration et elle nous a réunis à nouveau.

À quoi ressemblaient vraiment les Golden Sixties ? Fondamentalement, les mêmes horreurs que sous les communistes, ou sont-elles beaucoup mieux connues ?

Les bolcheviks étaient au pouvoir, mais chaque année ça s’améliorait et ça se sent. J’ai un problème à cause d’un peu d’excitation prématurée à l’idée que la liberté arrive. J’étais à l’école des beaux-arts et là nous avons fondé un magazine où j’écrivais des articles anti-communistes. J’ai obtenu un trois et ils m’ont laissé échouer le russe, alors j’ai dû redoubler la troisième année. A soixante-six ans, nous avons été abusés comme des fous pour nos longs cheveux, mais vous pouvez toujours sentir la jument donner des coups de pied depuis le dernier morceau, et c’était un si beau moment, mois après mois, vous pouvez sentir qu’elle se dirige vers la liberté.

Lorsque nous parlons de collègues ici, nous ne pouvons pas ignorer Jaromír Nohavica, qui est devenu de plus en plus célèbre ces derniers temps. D’un côté. Vous vous connaissez d’avant ?

Non, nous ne nous connaissions pas du tout et je l’ai rencontré pour la première fois à Wroclaw début novembre 1989. C’était le plus grand événement organisé à l’étranger pour un public tchécoslovaque. Là, nous nous sommes rencontrés plus. Nohavica m’a appelé et m’a expliqué à quel point j’étais important pour elle. Je connais les chansons et elles ne m’attirent pas vraiment, elles ont l’air ringard, mais je pense que je suis d’une autre génération. Ensuite, j’ai essayé de le présenter à Pavlo Kohout et il a agi comme s’ils ne s’étaient jamais rencontrés. Et ce n’était pas vrai et je l’ai ensuite lu à Kohout. Mais il se trouve que lorsque Nohavica est allé à Vienne, il a nommé des personnes d’intérêt, Karel Kryl et Pavel Kohout. Il est arrivé au Coq, et ça m’a surpris parce que le Coq est assez prudent. Puis il m’a expliqué que le père de Nohavic était un poète communiste qui était dans la même unité militaire que Pavel Kohout dans les années 1950. Papa est un ami. Puis quelqu’un m’a envoyé les poèmes de son père et ils étaient professionnels, oui, mais sinon très stupides, communistes, staliniens. Nohavica a eu sa dernière rencontre avec estebák le 20 novembre, donc c’est dommage qu’estebák ne l’ait pas écrit, j’ai pu y lire quelque chose sur moi.

Je comprendrai que quelqu’un a été victime de chantage et qu’il a signé et coopéré. Mais pourquoi ça traîne encore avec Poutine ? Cela ne semble pas du tout rationnel.

Je pense que c’est un défaut de caractère parce qu’il a vécu ce fait dans un groupe différent et avait une perspective différente. Lorsqu’il a reçu la médaille de Miloš Zeman, il était président de la République tchèque, d’autres l’ont également reçue. A cette époque, il a reçu le prix Silver Archer, si vous connaissez ce prix. Cela a été parrainé par l’ambassade de Russie et devait renforcer l’amitié entre les Russes et les Tchèques. Les gentils ne l’achèteraient pas. Puis il a reçu le prix Pouchkine de Poutine à Moscou. Il ne l’a pas rendu, et il a également écrit plusieurs chansons qui sentaient le racisme.

Pour en revenir à vous, si vous le pouviez, auriez-vous fait quelque chose de différent dans les années 1970 ou 1980 ?

J’ai fait ce que j’ai pu dans les années 1970, et je l’ai défendu, et je ne l’aurais probablement pas fait ou j’aurais pu mieux le faire. Les années 80, c’était l’émigration et je n’y étais absolument pas préparé, je ne connaissais aucune langue, donc j’ai fait beaucoup d’erreurs parce que je ne savais pas comment gérer l’environnement. Il m’a fallu du temps pour accepter cela, car j’ai vite commencé à voir l’émigration comme une erreur totale. Pourtant, au bout de cinq ans, j’en faisais déjà partie, j’ai compris que je serais à jamais un étranger, et j’avais déjà un répertoire néerlandais. Je joue en néerlandais, donc je peux subvenir à mes besoins. C’est là que Karel Kryl s’est trompé en disant que je vis de subventions. Dans les premières années, nous vivions d’emprunts. C’était un prêt de mariage étudiant, la femme étudiait à Leiden à l’époque. Bêtement, j’ai demandé de l’aide. Je pourrais avoir, le soutien de cela. Ensuite, j’ai plus ou moins gagné ma vie grâce à cette écriture hollandaise, même si je ne suis pas devenu riche, je ne suis pas devenu célèbre, mais j’ai gagné ma vie et j’ai gagné ma vie en tant qu’auteur-compositeur-interprète dans une langue étrangère. Je considère cela comme ma réussite intérieure.

Mais ils pourraient t’enfermer ici si tu restes…

Je pense que oui. J’ai quatre accusations criminelles et le dossier criminel est fait pour la dernière. J’ai une copie à la maison. Selon les dossiers d’Estebac, ils ont essentiellement préparé une sorte de partie politique sur moi, mais depuis que la Charte est sortie et qu’ils ont commencé à s’inquiéter de la partie politique, ils ont fait ce qu’on appelle des affaires illégales sur moi. Ils l’ont fait de telle manière que la police a demandé à l’expert médico-légal du tribunal de Prague 2 si j’étais un artiste ou non. Il m’a répondu que je n’étais pas un artiste, et donc mes redevances n’étaient pas des redevances artistiques, mais une forme de vol.

Quels sont les résultats réels de l’essai avec Karel Srp, les résultats sont-ils définitifs ?

Je ne suis pas sûr, c’est définitif, mais maintenant l’avocat m’a écrit que l’affaire est toujours devant la Haute Cour. Je ne pense pas que Srp ait une chance de gagner quoi que ce soit là-bas, c’est trop évident et il possède également la décision d’avoir menti au tribunal.

Peut-être un étrange destin aussi.

Cela a peut-être aussi été un problème pathologique lorsqu’on lui a refusé de participer à la troisième commission d’éthique de la résistance parce qu’on a découvert qu’il était membre du parti communiste. Il a dit qu’il l’avait oublié. Et puis ils ont trouvé 151 réunions avec Estebák, qui ont abouti à environ trois cents rapports, c’est-à-dire trois cents rapports. Il était donc évident qu’il coopérait de manière considérable. J’étais impliqué dans cette discussion depuis que je vivais en Inde, et il m’a ensuite poursuivi en justice pour avoir dit qu’il était un lanceur d’alerte.

Au regard de l’actualité, quel est votre diagnostic pour cette nation ? Nous avons une élection après l’année dernière, des élections présidentielles nous attendent, collaborateurs de la nouvelle Russie …

Cela peut sembler dramatique pour certains, mais peut-être que dans la presse et les autres médias, c’est plus dramatique qu’il ne l’est en réalité. Je pense que le peuple tchèque était plus ou moins calme ou à certains égards plus lâche ou à certains égards plus raisonnable, c’est encore difficile à estimer aujourd’hui. Par exemple, la réaction à la guerre en Ukraine a été à la fois correcte et écrasante. Apparemment, il y avait des doutes, mais il fallait s’y attendre. Bien sûr, le problème avec Zeman étant président, il y a un problème collectif quelque part. Zeman savait être très intelligent sur le plan stratégique, il a donc sournoisement éliminé Karel Schwarzenberg et Jiří Drahoš du combat. Maintenant, j’espère que Babiš pourra lui aussi réussir. Mais nous ne le savons pas encore.

Je ne pense pas que nous soyons une nation de saints, une société marquée par le passé, voire par l’ascension, mais maintenant nous devenons plus européens. Nous étions donc toujours à moitié européens, parce que l’influence européenne était essentiellement là depuis le Xe siècle grâce au christianisme, à la culture d’Espagne et de France, de l’Occident comme ça.

Vous êtes donc un optimiste modéré.

Je suis un optimiste modéré, car rien dans notre histoire ne laisse présager une catastrophe. Si on la prend ainsi, notre histoire est complètement inintéressante, si on la compare avec, par exemple, la Pologne.

C’est confortable ici.

C’est un peu gemütlich.