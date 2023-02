Janvier a été tragique dans les rues. Le plus de personnes sont mortes au cours des 11 dernières années

« Depuis 2012, c’est le début de l’année la plus tragique », a déclaré Zlý. « Il n’y a que huit jours cette année sans accident mortel de la circulation », a-t-il ajouté. En janvier, il y a eu 6 612 accidents de la route, 936 de moins que l’an dernier. 86 personnes ont été grièvement blessées, soit 15 de moins que l’an dernier. 1265 personnes ont été légèrement blessées, 86 de moins.

Les automobilistes meurent le plus souvent. 19 d’entre eux et cinq passagers ont perdu la vie en janvier. De plus, neuf piétons, quatre cyclistes et un motocycliste sont décédés sur la route. Un chauffeur de camion et un passager ont été tués. Le premier événement mortel de la nouvelle année a été un accident de tracteur à Frýdeckomístek, peu après minuit le 1er janvier, au cours duquel le conducteur a été tué.

Selon le directeur, les causes les plus fréquentes d’accidents tragiques à long terme sont la vitesse excessive et l’imprudence dans la conduite, conduisant par exemple à conduire en sens inverse.

En janvier dernier, 30 personnes sont décédées sur la route, 24 personnes sont décédées l’année précédente, 32 personnes sont décédées en 2020 et 24 personnes sont décédées en 2019. En 2018, le nombre de tragédies est passé à 37, en 2017 30 personnes sont décédées et l’année précédente. accidents ont fait 27 morts. En 2015 et 2014, le nombre de décès est passé respectivement à 34 et 40. Pour 2013, les statistiques font état de 38 décès. Le nombre de morts de janvier cette année n’a pu être dépassé qu’en 2012, lorsque 46 personnes sont mortes sur les routes.