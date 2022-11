James Cleverly : le ministre britannique met en garde la Russie contre les « conséquences graves »

« Aucun autre pays ne parle de l’utilisation d’armes nucléaires. Aucun pays ne menace la Russie ou le président Poutine », a déclaré Cleverly aux législateurs. « Il (Poutine) doit dire clairement que pour la Grande-Bretagne et nos alliés, toute utilisation d’armes nucléaires changera la nature du conflit. Cela aura de graves conséquences pour la Russie. » il ajouta.

Intelligemment a également demandé à Moscou de n’empêche pas l’exportation de céréales ukrainiennes. Samedi, la Russie a suspendu sa participation à un accord qui autorise les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens à travers la mer Noire.

Ministère de la Défense de la Russie samedi a accusé la marine britannique d’être responsable des explosions de septembre aux gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. L’agence a également déclaré que des « spécialistes britanniques » de la même unité avaient dirigé samedi l’attaque de drones ukrainiens contre le navire de la flotte russe de la mer Noire en Crimée. Clever n’a pas immédiatement commenté les commentaires d’aujourd’hui. Mais il a déclaré que les « déclarations de plus en plus désespérées » du Kremlin visaient à détourner l’attention de son effort de guerre défaillant.

« Le Kremlin utilise maintenant la propagation de fausses déclarations et crache de fausses histoires qui en disent plus sur les divisions au sein du gouvernement russe que sur nous », a-t-il ajouté. a déclaré le ministre britannique.