Il y a quinze ans, je regardais un écran de télévision dans les bureaux de Bloomberg à Moscou lorsque Vladimir Poutine a secoué le monde avec un discours attaquant les États-Unis en s’exprimant lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, en disant : « Personne ne se sent en sécurité ! Le droit international est comme un mur de pierre qui les protège.

La semaine prochaine, la conférence de Munich de cette année ouvrira un navire de la marine russe, qui fermera presque tous les ports ukrainiens. Le blocus de la mer Noire, soutenu par six péniches de débarquement nouvellement arrivées de la flotte russe de la Baltique, coïncidera avec la « manœuvre » de 30 000 soldats russes en Biélorussie, le voisin du nord de l’Ukraine. En tant que pays indépendant après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, la Biélorussie est désormais pratiquement une extension du district militaire occidental de la Russie.

Poutine étant déterminé à restaurer l’Union soviétique, l’outil le plus efficace pour empêcher une attaque russe contre l’Ukraine est l’engagement clair du nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, de relier l’ouverture gazière russo-allemande de la Baltique de 11 milliards de dollars. pipeline avec la paix en Ukraine. Lundi dernier, lors d’une conférence de presse conjointe à Washington, le président Joe Biden a averti que si la Russie se déplaçait en Ukraine : « Il n’y aura pas de Nord Stream 2. Nous allons régler le problème… Cela n’arrivera pas. » Schulz, cependant, a refusé de nommer la conduite de gaz, disant seulement : « Nous prendrons tous ensemble toutes les mesures nécessaires. »

Le leader de la fragile nouvelle coalition, Schulze, dirige le parti social-démocrate allemand. À l’apogée du parti, au début des années 1970, Willy Brandt a conduit l’Allemagne de l’Ouest à une politique « Ostpolitik » d’implication économique dans l’Union soviétique. Mais un demi-siècle plus tard, le visage de l’Ostpolitik est l’ancien conseiller du SPD, Gerhard Schroeder. Président du conseil d’administration du géant pétrolier russe Rosneft depuis cinq ans, Schroeder siègera désormais au conseil d’administration de Gazprom, le géant gazier russe qui construit le gazoduc.

Alors que Poutine défend l’invasion de l’Ukraine, le monde regardera le discours inaugural de Schulz à la Conférence de Munich sur la sécurité le week-end prochain. Après de nouveaux voyages à Moscou et à Kiev cette semaine, le leader de l’économie la plus puissante d’Europe pourrait trouver la voix pour contenir ce qui ressemble à un accident de train en Europe de l’Est.

ne retenez pas votre souffle.

Avant la réunion de Munich sur la sécurité, Kiev a accueilli un certain nombre de dirigeants étrangers : le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La Grande-Bretagne, la Pologne et l’Ukraine travaillent sur une « alliance » tripartite. Le dirigeant turc a signé un accord de libre-échange avec l’Ukraine et finalisé un accord avec l’Ukraine pour la production de drones armés par la Turquie.

En retour, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est rendu à Moscou et a rencontré Poutine et a déclaré plus tard que ses demandes de sécurité contre l’OTAN et l’Ukraine étaient justifiées. Le président français Emmanuel Macron s’est envolé pour Moscou, a rencontré Poutine et a annoncé plus tard que le dirigeant russe avait promis de ne pas escalader. En quelques jours, Poutine a envoyé des troupes de débarquement en mer Noire et des troupes en Biélorussie.

Pendant ce temps, l’Allemagne a envoyé 5 000 casques en Ukraine. Un ami de Kiev a mal compris et a crié « 5000 Helmuts! » Pas. Casque, mais pas casque. L’Allemagne a empêché l’Estonie de transférer huit obusiers de l’ère soviétique à l’Ukraine. Lorsque la Grande-Bretagne a envoyé des missiles antichars et des instructeurs de l’armée britannique en Ukraine, la Royal Air Force a dû survoler l’espace aérien allemand. Face aux critiques, l’Allemagne a ajouté un hôpital de campagne à son accord sur les casques.

Les responsables allemands disent qu’ils ne peuvent pas exporter d’équipement militaire létal dans la zone de conflit ukrainienne. La semaine dernière, Deutsche Welle a rapporté que les exportations d’armes de l’Allemagne vers le reste du monde ont augmenté de 61% l’année dernière pour atteindre près de 11 milliards de dollars – un record.

L’Allemagne a déclaré qu’elle ne voulait pas envoyer d’armes à l’Ukraine en l’honneur de ceux qui sont morts pendant la guerre en Union soviétique. La majeure partie de cette dette de guerre appartient au peuple ukrainien. En Ukraine, les nazis et leurs alliés ont tué 4 millions de civils ukrainiens et 1,4 million de soldats de l’Armée rouge ukrainienne. Avant le début de la guerre, Hermann Göring, fondateur de la Gestapo, proposa de tuer tous les Ukrainiens puis d’envoyer des SS pour déplacer les terres.

Au fil des décennies, ces erreurs de guerre se sont transformées en une politique de paix protégée par l’OTAN. L’Allemagne, quatrième économie mondiale, dispose d’une troupe terrestre, le Deutsches Hare, de 64 000 hommes – légèrement plus importante que la Garde nationale de Californie. Des milliers de postes de sous-officiers et d’officiers vacants. L’Allemagne a dépensé 1,4% pour la défense. de votre PIB – bien en deçà de l’objectif de 2 % de l’OTAN et d’un tiers de celui de la Russie.

Les forces armées russes comptent un million d’hommes et de femmes, plus de cinq fois plus que les forces armées allemandes de la Bundeswehr. L’Allemagne a moins de 200 MBT. La Russie compte 20 000

Un analyste de Mars pourrait conclure que Berlin préfère la millionième parade à la millionième armée. Couverte par le parapluie de défense de l’OTAN, l’Allemagne a eu le luxe de voir des « soldats américains ». Cependant, après la fin de la guerre froide, l’ère du recrutement de la police américaine pour protéger l’Allemagne s’est déroulée dans un vide de pouvoir.

Depuis lors, Poutine a reconstruit son armée et a élevé un grand nombre de victimes parmi son peuple. Maintenant, il veut venger la défaite de son peuple dans la guerre froide.

Cela vous semble familier, allemand ?

Et ne vous attendez pas à ce que les journalistes réussissent. Le 10 février 2007, alors que j’étais à la tête du bureau de Bloomberg à Moscou, un journaliste qui a expliqué l’histoire a appris que ce que Poutine avait dit n’était pas nouveau. Ceci est maintenant reconnu comme un tournant majeur pour Poutine contre l’Occident.