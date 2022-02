Jakob Ingebrigtsen bat le record du monde en salle sur 1 500 mètres

18.02.2022



| Liévin

Silke Bernhart

C’était une course record prometteuse : Jakob Ingebrigtsen a décroché son premier record du monde en classe active jeudi soir à Liévin. Le sprinteur norvégien de 21 ans a été la première personne au monde à courir 1 500 mètres en salle en moins de 3 min 31 s et a établi le record en 3 min 30 s 60. Il a couronné un rassemblement plein de performances de classe mondiale.

Jakob Ingebrigtsen a ouvert sa saison en salle en beauté : le champion olympique du 1 500 mètres a battu le record du monde en salle sur la même distance jeudi à Liévin, en France. Après que le stimulateur ait dit au revoir, il a maintenu son propre rythme à deux tours de la fin, brisant également l’ancien détenteur du record Samuel Tefera (Éthiopie). A la fin, le chrono s’est arrêté à 3:30.60 minutes – 0.44 seconde plus rapide que Tefera trois ans plus tôt à Birmingham (Angleterre). Il a été nettement battu à Liévin avec un temps de 3:33.70 minutes.

« Il y a toujours des courses rapides ici et c’est une bonne arène », a déclaré Jakob Ingebrigtsen, qui a établi il y a un an à Liévin un record d’Europe en salle de 3:31.80 minutes valable jusqu’à jeudi. Le champion allemand en salle Mohamed Mohumed (LG Olympia Dortmund) était également sur le terrain. Cinq jours après son meilleur temps sur 1.500 mètres à Dortmund en 7:43.61 minutes, il est à deux secondes de moins que son meilleur temps de trois semaines sur 3.000 mètres.

Maximilian Thorwirth et Hanna Klein en pleine forme

Maximilian Thorwirth (SFD 75 Düsseldorf-Süd) a inauguré une autre course solide dans la rare course de 2 000 m. Alors que l’Ethiopien Samuel Zeleke a pris les devants en pourchassant le Kenyan Abel Kipsang (4:57.21), qui a failli le dépasser, en 4:57.00, Thorwirth a longtemps tenu son rythme – et était en bonne forme pour être assigné. Avec un solide deuxième kilomètre, il a pu rassembler concurrent après concurrent et en 4: 59,93 minutes, il était toujours cinquième. Il est devenu le deuxième coureur allemand le plus rapide sur cette distance dans la salle. Jens-Peter Herold a enregistré le meilleur temps de l’Allemagne sur cette distance depuis 1993 avec 4: 56,23 minutes.

Environ deux heures plus tôt, sa partenaire d’entraînement de Tübingen, Hanna Klein, avait couru 3 000 mètres jusqu’à la quatrième place du classement en salle de tous les temps en Allemagne. Dans une autre course ultra-rapide sur la piste de Liévin qui a vu Dawit Seyaum (Éthiopie) se hisser au troisième rang des meilleurs coureurs de l’histoire en 8:23.24, Hanna Klein a terminé sixième en 8:44.61. Il est même tombé sous son record en extérieur et a amélioré son record à domicile en intérieur de six secondes. À la dixième place avec un temps de 9:10.73 minutes, Sara Benfares (LC Rehlingen) a pu acquérir une expérience internationale supplémentaire.

Deuxième place pour Max Hess

Le triple saut masculin comportait le premier saut de 17 mètres de la saison en salle : le Cubain Lázaro Martínez a porté le record du monde de cette année à 17,21 mètres. Derrière à la deuxième place : Max Hess. Le détenteur du record allemand en salle du LAC Erdgas Chemnitz a gagné trois centimètres par rapport à sa dernière apparition à Karlsruhe et s’est imposé avec 16,76 mètres sur des courts de classe mondiale.

Pendant ce temps, le triple champion olympique et détenteur du record du monde Yulimar Rojas (Venezuela), a cette fois lancé la compétition de saut en longueur. Et souligne ici aussi son incroyable talent : avec 6,81 mètres, il a gagné et en même temps établi un nouveau record personnel. Derrière eux se trouvent deux athlètes de leur pays d’origine, l’Espagne : Fátima Diame (6,64 m) et la jeune athlète polyvalente Maria Vicente (6,62 m).

Grant Holloway s’approche du record du monde

Les haies masculines de Grant Holloway sont dans une classe à part : le coureur américain a couru en 7,35 secondes avec une distance de 600 de son propre record du monde. Derrière eux, le champion d’Europe en salle Pascal Martinot-Lagarde (France) était à son meilleur. Le champion olympique du 100 mètres Lamont Marcell Jacobs (Italie) a gagné en 6,50 secondes sur 60 mètres sans encombre.

Au 800 mètres dames, Natoya Goule (Jamaïque ; 1:58.46) et la Championne du Monde Halimah Nakaayi (Ouganda ; 1:58.58), qui se sont battues en vain pour la première place, ont conservé la première place : 59e minute.

Les résultats du saut à la perche sont également à la hauteur de la réputation de Liévin comme peut-être la rencontre en salle la plus élevée au monde : Chris Nielsen (USA) balançant sur 5,91 mètres, Anzhelika Sidorova (Russie) battant Iryna, septième aux Championnats du monde, à 4,85 mètres Zhuk ( Biélorussie) et la championne olympique Katie Nageotte (USA), qui ont toutes deux franchi 4,80 mètres.

