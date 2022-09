Des gens fatigués, même dans un épuisement et une tension constants, le lieutenant Kiril Vichrov, vingt-cinq ans, seulement le week-end après des mois restants pour se battre dans la région de Kherson pour les taupes et se rendre dans un petit village tranquille près de l’estuaire de Tylihulsky, à propos A 80 kilomètres de la ligne de front.

La ville au bord du lac salé, près du village d’Ukrainka, était populaire auprès des soldats et des civils, qui pouvaient prétendre mener une vie normale lorsqu’ils achetaient ici, au moins temporairement. Le lac est l’une des rares eaux des rives de la mer Noire à ne pas être exploitée ou à transporter des ormes armés. Nabz une telle attraction intéressante : stice. En 2014, l’entrepreneur Andrej Pigulevskij a ouvert un chenil ici comme test Ferme junior et les créatures et le commerce ont commencé à prospérer.

22 août 2022 à 19h28 pspvek archivé : 8 août 2022 à 11h59.

Le week-end dernier, la ferme, appelée stice ze Sktie, était pleine. A table, les sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers de la ville voisine de Mykolaïv ont répondu, c’est la journée de l’électricité. Tu es coincé et avoir cinq ans peut être lent, mais aide-nous à l’éteindre, dit-il part Le New York Times Julija Vasiljevov, correspondante.

Pigulevsky a fermé la ferme après le début de la bagarre. Il a été remis en service peu de temps après que Vichrov et ses collègues aient réussi à repousser les avancées russes le long de la côte de la mer Noire. En guise de démonstration de ses compétences, l’entrepreneur a décidé que les soldats ukrainiens et leurs familles pouvaient manger gratuitement autant de nourriture qu’ils le voulaient. l’élément de cet endroit est d’avoir des heures de détente, k.

Les gens doivent l’éteindre

Depuis le début de l’invasion russe, les Ukrainiens ont surpris le monde non seulement par leurs talents de combattant, mais aussi par la façon dont ils ont réussi à vivre leur vie malgré les loups. Dans les villes bombardées, les travailleurs parlent constamment de rues et d’espaces verts, les jeunes jouent des instruments de musique dans le but de soutenir les forces de paix et les déplacés internes se joignent à de nouvelles villes.

Même dans notre pays, nous ne pouvons éviter les signes du loup. Au-dessus de leurs têtes, deux pastilles de stèles russes. Près des drones russes déployés pour la défense, à Pigulevsky, a-t-il dit, l’armée ukrainienne a rejeté son idée de rouvrir les commerces. Cependant, les responsables locaux l’ont finalement convaincu que les habitants avaient besoin d’un endroit où ils pouvaient respirer.

Pigulevsky a divisé la ferme en petites tavernes. Dans les fermes, les gens obtiennent une variété de bâtons japonais appelés Crassostrea gigas. Elle avait fait un petit achat en France et les avait envoyés coudre en taille réelle. L’homme d’affaires a immédiatement acheté des chèvres et a commencé à fabriquer ses propres chèvres.

Le rugissement des affaires pendant la guerre a pris Pigulevsky par surprise. Quand les Russes ont commencé à affluer vers le ranch, j’ai vendu 80 % de ma participation à perte. Maintenant, nous n’avons que le temps jusqu’à la fin de z. « J’ai peur, je pense que les envahisseurs viendront à tout moment », a-t-il déclaré. Maintenant, il est déterminé à aller au ranch aussi longtemps qu’il le pourra. Les gens doivent dépendre.