« Je suis en République tchèque depuis huit ans et j’avais besoin d’un nouveau défi. Ces années ont été les meilleures pour moi, mais j’ai l’impression qu’il est temps de passer à quelque chose de nouveau. Je veux sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles aventures. Mon manager m’a convaincu d’aller en France. »Mais je ne voulais pas y aller. Je voulais quelque chose de nouveau. C’était la raison principale », a déclaré Beauguel.

Un quart d’heure avant la fin du match avec Baník, sous une ovation debout de 11 293 fans, il a enlevé son maillot Pilsen et a montré un T-shirt sur lequel on pouvait lire « Merci au FCVP ». Il n’a pas pu retenir ses larmes en quittant le terrain.

« Il n’a pas seulement marqué 19 buts, mais il est très valable dans les interludes, les situations standard. Il s’est battu à chaque match. Je ne me souviens pas lui avoir reproché un pire engagement. Maintenant, c’est à nous de faire venir des joueurs. qui est un peu plus proche de lui, même si ce n’est pas facile », a déclaré l’entraîneur de Pilsen Michal Bilek lors d’une conférence de presse.

Le natif de Strasbourg est arrivé à Victoria en janvier 2019 en provenance de Zlín, avant cela, il a travaillé en République tchèque à Dukla, Prague. Dans l’élite, Beauguel a disputé 194 matchs, marqué 66 buts et ajouté 19 passes décisives.

Cette année, Beauguel est l’un des piliers de Pilsen sur la route d’un titre surprise. Entre autres choses, avec un penalty converti dans le cadre, Viktoria a orchestré un match nul crucial 1:1 sur le terrain du Slavia dans la seconde moitié de la superstructure.

« J’étais très stressé pendant les cinq premières secondes, mais ensuite j’ai ramassé le ballon, pris une profonde respiration, essayé d’être aussi calme et posé que possible. Quand je mets le ballon sur le point de penalty, je ne suis plus nerveux. Je savais que je changerais la pénalité. à cent pour cent », se souvient Beauguel.

Le tireur de près de deux mètres a remporté les prix du meilleur attaquant de la saison et du meilleur joueur étranger dans le sondage de la League Football Association (LFA). « C’est la meilleure saison de ma carrière. Nous avons réussi à remporter le titre, ce qui est la plus grande réussite pour moi, et j’ai également dépassé mon objectif maximum. J’en suis très heureux et reconnaissant », a déclaré Beauguel.

Lors de ses fiançailles en République tchèque, elle a fait face à plusieurs reprises à des insultes racistes de fans, qu’elle a critiquées sur les réseaux sociaux. Déjà l’été dernier, il avait annoncé sur un podcast français qu’il ne signerait pas de nouveau contrat en Bohême occidentale.

Il est attiré par des engagements exotiques, il n’envisage pas encore de rentrer chez lui. « J’ai été en contact avec plusieurs clubs en France cet hiver, mais je ne veux pas y retourner. Ce n’est pas que j’ai peur, mais je veux juste essayer quelque chose de nouveau. Je veux voyager et vivre de nouvelles expériences. On verra ce qui se passera ensuite », a ajouté l’ancien joueur de Toulouse ou de Waalwijk.