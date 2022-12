Jacques Chirac, ancien président de la France, est décédé à l’âge de 86 ans

Zeman : Chirac est un président fort. Klaus a également apprécié « Je l’ai rencontré, c’est un président capable, fort et enfantin », a déclaré Ji Ovek, citant Zeman, disant que le président tchèque avait adressé ses condoléances à la France. L’actuel président tchèque a rencontré Chirac à plusieurs reprises au tournant du siècle, alors qu’il dirigeait le gouvernement tchèque et que Chirac était à la tête de la France. « J’ai connu le président Chirac. Nous nous sommes rencontrés de nombreuses fois, je pense que nous nous comprenons et que nous sommes amis. Aujourd’hui, dans la politique mondiale, il y a très peu de gens comme lui. La France aura encore besoin d’un nouveau Jacques Chirac », a-t-il plaisanté. Le président et premier ministre tchèque Vclav Klaus. Le Premier ministre Andrej Babi a déclaré sur Twitter qu’il souhaitait présenter ses condoléances à la famille du défunt politicien. « Je garderai de lui le souvenir d’un homme fort, sa vie a été l’incarnation d’une vie politique mouvementée. Aujourd’hui, l’Europe s’abreuve du grand Français, du grand homme politique », a-t-il ajouté. (tk)