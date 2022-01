Italo Ferreira remporte une statue de cinq mètres de haut à Baía Formosa

Photo : Jonne Roriz/COB





Le surfeur Italo Ferreira a remporté ce vendredi une statue en son honneur célébrant sa médaille d’or olympique en surf aux JO de Tokyo. La statue a été dévoilée à Praia do Pontal, à Baía Formosa, une ville côtière de l’État où l’athlète est né et vit encore aujourd’hui. Ce monument a été conçu par le gouvernement du Rio Grande do Norte.

« Je suis très honoré de ce prix et heureux que la statue soit ici à Baia Formosa, ma ville que j’aime tant. Sans aucun doute, c’est un moment spécial qui apportera plus de visibilité et d’excitation à la ville et au surf, » a déclaré L’athlète qui en plus d’être champion olympique l’an dernier est également devenu champion du monde 2019.

La relation d’Italo avec Baía Formosa était si grande qu’elle a même fait l’objet d’un documentaire sur sa trajectoire. Il a commencé à jouer dans le surf local avec le couvercle d’une boîte en polystyrène, que son père utilisait pour stocker le poisson qu’il pêchait sur la glace. Les jeux pour enfants deviennent sérieux et bientôt de bons résultats arrivent, déjà sur le plateau traditionnel.

« Voir tout cet amour avec mes réalisations en surf est très encourageant et prouve l’importance de ne jamais abandonner, de croire en nos rêves, d’avoir la foi et d’y aller pour conquérir ce que nous voulons », a poursuivi le surfeur préparé. pour l’arrière-cour pour la prochaine saison du World Surf Tour, qui débutera à Pipeline, Hawaii, le 29 janvier.

La statue a été réalisée par le célèbre sculpteur Guaraci Gabriel, qui a plus de 40 ans d’expérience et son travail est réparti dans plusieurs villes du Brésil. Le monument de cinq mètres de haut a été inauguré avec la célébration et la présence d’Italo. « C’est un moment spécial pour moi, pour ma famille et pour ma ville. C’est là que j’ai appris à surfer et là où ils ont cru en mon rêve. Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je pourrais gagner ça », a-t-il déclaré, ému. à côté de sa mère Katiana Ferreira, sa sœur Polyana et son père Luiz Ferreira.

L’espoir est que cette statue devienne un lieu touristique à Baia Formosa et puisse attirer des touristes d’autres États. « Italo Ferreira est un symbole de la capacité de notre peuple à faire face. Le fait qu’il ait été le premier champion olympique de surf est un exploit historique dont on se souviendra pour toujours », commente Canindé de França, vice-ministre des Sports et des Loisirs de Rio Grande do Norte .