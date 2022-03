Investir dans l’immobilier aujourd’hui a du sens. Dans quel pays est-ce une valeur sûre ?

République Tchèque

L’acquisition d’un bien immobilier en République tchèque est la plus simple en termes d’administration et de gestion. Mais les prix à Prague ont souvent atteint des sommets astronomiques ces derniers mois. Mais ceux qui recherchent avec soin peuvent trouver des projets de développement intéressants à des prix abordables près de Prague, par exemple vers íčany, Benešov ou Kladno. La région de Karlovy Vary ou Stí nad Labem offre également des biens immobiliers abordables et de grande valeur.

allemand, français ou espagnol

« Si vous souhaitez investir à l’étranger tout en vivant en Europe, l’Allemagne, la France et l’Espagne vous sont proposées. Dans le cas de l’Allemagne, il n’est certainement pas nécessaire de décrire une économie efficace, une stabilité financière et un système bancaire fiable. Il y a aussi des taux d’impôt sur le revenu plus bas, où vous pouvez aussi gagner un bon revenu en louant un bien acquis », a déclaré Martin Klouček, président du Royal Capital Club, ajoutant : « La France est aussi une garantie. En termes de fiscalité, l’impôt sur les revenus locatifs est également inférieur à celui des autres pays européens, le retour sur investissement à long terme est presque certain. L’Espagne est également populaire, où la propriété peut être achetée aux prix les plus avantageux dans toute l’Europe occidentale et méridionale. ”

Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis, qui ont profondément changé ces 15 dernières années et qui continuent de croître, offrent un retour sur investissement très attractif. Pas d’impôt sur le revenu du tout, donc pas d’impôt sur le revenu. Si vous devez vous concentrer sur l’investissement dans des unités résidentielles, vous pouvez choisir parmi une grande variété de biens immobiliers à Dubaï ou à Abu Dhabi.

Philippines, Malaisie ou Thaïlande

« Les Philippines ont une économie saine avec un grand potentiel. C’est un pays qui fournit un grand nombre de locataires potentiels. De plus, la classe moyenne solvable continue de croître. En tant que propriétaire étranger, vous pouvez donc bénéficier d’une plus grande stabilité et de profits plus élevés. . à la fois à mesure que les revenus locatifs augmentent. Les Philippines prélèvent également des impôts moins élevés sur l’immobilier, ce qui signifie un retour sur investissement très élevé. Une certitude similaire existe autour de la Thaïlande, qui, en dehors des locataires potentiels des résidents locaux, a un fort tourisme. Un emplacement attrayant aussi La Malaisie, qui a un système bancaire stable et une économie diversifiée avec une croissance à long terme », a déclaré Martin Klouček du Royal Capital Club.

Amérique du Sud et centrale

Une autre destination intéressante est la Colombie. Un pays qui a connu la modernisation et l’innovation ces dernières années et dont l’économie est en croissance. Nous trouverons ici des revenus locatifs intéressants et vous pourrez faire plus de profit lorsque vous acquerrez un bien immobilier ici. Certains pays d’Amérique centrale, comme le Costa Rica et le Panama, gagnent également en popularité en matière d’investissement.