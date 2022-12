Invasion : la Russie et l’Ukraine s’inclinent devant les corridors humanitaires. « Le pire est devant nous », a prévenu Macron après s’être entretenu avec Poutine

Côté ukrainien selon Podoljaket n’a pas atteint les résultats escomptés, et un troisième cycle de pourparlers aura lieu dans les prochains jours. Cela a été confirmé par un autre négociateur russe, le président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse du parlement russe, Leonid Slucky. selon lequel un futur accord avec Kyiv pourrait nécessiter l’approbation du parlement russe.

« Le principal problème que nous résolvons aujourd’hui est le problème du sauvetage des personnes, des civils, qui se trouvent dans la zone des affrontements militaires. Proto, les parties – représentants du ministère de la Défense de la Russie, ministère de la Défense de l’Ukraine – se sont mises d’accord sur un format de régime pour le maintien d’un couloir humanitaire pour le départ de la population civile, la possibilité d’arrêter temporairement les combats dans le secteur humanitaire de le couloir lors du départ de la population civile », a déclaré Medinsky, conseiller du président russe, selon TASS. Il a ajouté qu’à son avis, il s’agissait d’un progrès significatif.

Même pendant les vacances, la situation de guerre ne s’est pas calmée. De violents combats continuent de faire rage près de Bachmut et la ville s’effondre, montrent de nouvelles photos aériennes. L’armée serbe a alerté ses troupes lundi soir sur instruction du président Aleksandar Vučić. Il réagissait aux tensions au Kosovo voisin. Les manifestants serbes du Kosovo ont érigé de nouvelles barricades dans la ville frontalière de Mitrovica aujourd’hui, rapporte Reuters. Selon le ministre kosovar de l’Intérieur Xhelal Sveçla, la Serbie, sous influence russe, tente de déstabiliser le Kosovo. En termes d’exportations de pétrole, ils entreront l’interdiction est entrée en vigueur début février et durera cinq mois. Pour les produits pétroliers, le gouvernement russe peut fixer une date de début d’interdiction ultérieure. Voir l’intégralité en ligne

Un représentant du bureau du président ukrainien, Podoljak, selon le service russe de la station BBC, a déclaré que la délégation avait acceptéy sur la possibilité d’un cessez-le-feu uniquement dans les zones où les civils seront évacués par des couloirs humanitaires. « À cette fin, des canaux de communication conjoints seront mis en place dès que possible et des procédures logistiques conjointes seront établies », dit Podoljak.

Dans le même temps, il a noté que la délégation ukrainienne n’avait pas atteint les résultats escomptés. « La seule chose que je peux dire : nous traitons l’aspect humanitaire de manière assez détaillée, car maintenant pas mal de villes sont assiégées, il y a une situation dramatique avec de la nourriture, des médicaments, une éventuelle évacuation », a déclaré la délégation ukrainienne.

Le deuxième cycle de pourparlers d’aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine a eu lieu dans la forêt de Bialowieza, qui chevauche les deux côtés de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Les délégués ont eu des entretiens sur le territoire de la Biélorussie, selon TASS, les pourparlers d’aujourd’hui ont duré deux heures et demie.

Macron : Le pire est à venir

« La situation sur le terrain est indéniablement très défavorable. Il semble clair que Vladimir Poutine insiste sur sa position, sur la volonté de démilitariser l’Ukraine et sa reddition, ce qui est clairement inacceptable,a déclaré Macron. Dans les négociations avec Moscou, selon le président français, « une cohérence dans les principes et les sanctions est nécessaire », cependant dans le même temps, il faut poursuivre le « dialogue de paix », ce qui, selon Macron, est extrêmement difficile.

Vladimir Poutine reçoit Emmanuel Macron. | Reuter



Moscou : Les objectifs de l’opération militaire seront atteints coûte que coûte

« Vous vous faites des illusions et cherchez des excuses », a déclaré Macron à Poutine, selon les médias. « Ce sera très préjudiciable à votre pays, votre pays restera isolé, affaibli et fera face à des sanctions pendant très longtemps », a déclaré Macron à Poutine, selon un responsable français cité par Reuters. « Rien ne nous a convaincus » selon les mots de Poutine, selon le responsable français.

Lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français, Poutine a rejeté les informations faisant état d’attentats à la bombe dans la capitale ukrainienne Kyiv et dans d’autres villes ukrainiennes, a rapporté le site Internet. Gazeta.ru avec un lien vers le site officiel du Kremlin. Poutine a souligné que les objectifs des « opérations spéciales » militaires, comme la Russie appelle la guerre, seront en quelque sorte atteints. « Les tentatives de gagner du temps en retardant les négociations n’ont conduit qu’à une escalade des revendications contre Kyiv », a déclaré le Kremlin dans un communiqué cité par le bureau de la DPA.

« Cela est particulièrement souligné Dans une opération spéciale qui se déroule comme prévu, les forces armées russes font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger des vies civiles. Les armes de haute précision sont utilisées exclusivement pour détruire les infrastructures militaires. Les affirmations concernant les prétendus tirs de roquettes et bombardements de Kyiv et d’autres villes ukrainiennes ne sont pas vraies et sont des éléments d’une campagne de désinformation anti-russe,», indique le communiqué du Kremlin. Des preuves d’attaques par les forces russes contre des infrastructures civiles ont été présentées à plusieurs reprises par les autorités ukrainiennes et les médias, des vidéos et des photos sur Internet, mais également partagées par les habitants des villes ukrainiennes touchées.

Macron a appelé Poutine Zelenski

La partie russe, par l’intermédiaire de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, a salué les efforts de la France pour arbitrer les négociations conformément aux traditions diplomatiques du pays, a écrit l’AFP.

Après l’appel téléphonique, la France a l’intention de durcir les sanctions imposées à la Russie, qu’elle juge très efficaces. Paris a également applaudi la décision de la Chine de s’abstenir lors d’un vote de résolution sur les événements en Ukraine, citant l’AFP Palais de l’Elysée.

Après l’appel téléphonique avec Poutine, Macron a également appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aucune des deux parties n’a publié les détails de leur conversation.