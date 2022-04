Invasion : la Russie et l’Ukraine conviennent d’un corridor humanitaire. « Le pire nous attend », a prévenu Macron après s’être entretenu avec Poutine

La partie ukrainienne selon Podoljaket n’a pas obtenu les résultats qu’il espérait, et un troisième cycle de pourparlers aura lieu dans les prochains jours. Cela a également été confirmé par un autre négociateur russe, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement russe, Leonid Slucki, selon lequel les futurs accords avec Kiev pourraient nécessiter l’approbation du parlement russe.

« Le principal problème que nous avons résolu aujourd’hui est la question de sauver les personnes, les civils, qui se trouvent dans les zones de conflit militaire. PLes parties – représentants du ministère russe de la Défense, du ministère ukrainien de la Défense – se sont mises d’accord sur un format de maintien du couloir humanitaire pour le départ des civils, la possibilité d’une cessation temporaire des combats dans le couloir humanitaire lors du départ des civils, « , a déclaré le conseiller TASS du président russe Medinsky. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un progrès significatif.

L’environnement autour de la centrale de Tchernobyl se rétablit progressivement ces derniers jours. L’emplacement de Pripjať est déjà entre des mains européennes. « Les images de civils tués dans des lieux libérés par des soldats ukrainiens sont terrifiantes. Des soldats russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine. Le monde ne doit pas oublier Vladimir Poutine pour avoir mené une guerre inutile dans laquelle des innocents sont morts. » Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) a commenté les images incroyables de Buča sur Twitter. Le ministère russe de la Défense a qualifié de provocation les photos et vidéos avec les civils morts de Buchi publiées par la partie ukrainienne, écrit RIA Novosti. Voir tout en ligne

Selon le service russe de la BBC, des représentants du bureau présidentiel ukrainien Podoljak ont ​​déclaré que la délégation avait acceptéLa possibilité d’un cessez-le-feu n’existe que dans les zones où les civils seront évacués par des couloirs humanitaires. « À cette fin, un canal de communication commun sera mis en place dès que possible et des procédures logistiques communes seront établies. » dit Podoljak.

Il a également déclaré que la délégation ukrainienne n’avait pas atteint les résultats escomptés. « Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons discuté assez en détail de l’aspect humanitaire, car certaines villes sont maintenant encerclées, il y a une situation dramatique avec de la nourriture, des médicaments, une évacuation possible. » a déclaré la délégation ukrainienne.

Le deuxième cycle de pourparlers d’aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine a eu lieu dans la forêt de Białowieża, qui s’étend des deux côtés de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. La délégation a agi sur le territoire de la Biélorussie, les pourparlers d’aujourd’hui, selon l’agence TASS, ont duré deux heures et demie.

Macron : Le pire est à venir

« La situation sur le terrain est indéniablement très défavorable. Il semble clair que Vladimir Poutine est catégorique sur sa position, sur sa volonté de démilitariser l’Ukraine et sa reddition, ce qui est clairement inacceptable.a déclaré Macron. Dans les pourparlers avec Moscou, selon le président français, « la cohérence des principes et des sanctions est nécessaire », mais en même temps, il faut un « dialogue pacifique », ce qui, selon Macron, est très difficile.

Vladimir Poutine reçoit Emmanuel Macron. | Reuter



Moscou : Les objectifs de l’opération militaire seront atteints par tous les moyens

« Vous vous mentez en cherchant des excuses », a déclaré Macron à Poutine. « Cela coûtera cher à votre pays, votre pays restera isolé, affaibli et fera face à des sanctions pendant très longtemps », a déclaré Macron à Poutine, selon un responsable français cité par Reuters. Selon le responsable français informé, « il n’y a rien pour nous convaincre » selon les mots de Poutine.

Lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français, Poutine a rejeté les informations sur le bombardement de la capitale ukrainienne, Kiev et d’autres villes ukrainiennes, a indiqué le site Internet. Gazeta.ru avec un lien vers le site officiel du Kremlin. Poutine a souligné que l’objectif des « opérations spéciales » militaires, comme la Russie appelle la guerre, serait atteint dans tous les cas. « Les tentatives de gagner du temps en prolongeant les négociations ne font qu’augmenter les demandes à Kiev », a déclaré le Kremlin dans un communiqué cité par le DPA.

Cela n’a attiré notre attention qu’à ce moment-là dans le cadre d’opérations spéciales qui se déroulent comme prévu, les forces armées russes font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la vie de la population civile. Les armes de haute précision sont utilisées exclusivement pour détruire les infrastructures militaires. Les allégations de tirs de missiles et de bombardements présumés de Kiev et d’autres villes ukrainiennes sont fausses et font partie d’une campagne de désinformation anti-russe,dit le Kremlin. Des preuves d’attaques par les forces russes contre des infrastructures civiles ont été présentées à plusieurs reprises par les autorités ukrainiennes et les médias, des vidéos et des photos sur Internet, mais également partagées par les habitants des villes ukrainiennes touchées.

Macron interpelle Poutine Zelenskemu

La partie russe, par l’intermédiaire de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, a salué les efforts de la France pour arbitrer les négociations conformément aux traditions diplomatiques du pays.

Après le coup de fil, la France entend durcir les sanctions imposées à la Russie car jugées très efficaces. Paris a également salué la décision de la Chine de s’abstenir d’une résolution sur ce qui se passe en Ukraine. citant l’AFP Palais de l’Elysée.

Après l’appel téléphonique avec Poutine, Macron a également appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aucune des parties n’a divulgué les détails de leur entretien.