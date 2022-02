Invasion de dernière minute de l’Ukraine | La Russie menace la Finlande et la Suède de « graves répercussions militaires et politiques » si elles rejoignent l’OTAN | International

La Russie menace la Finlande et la Suède de « graves répercussions militaires et politiques » si elles rejoignent l’OTAN

La Russie avait menacé vendredi la Finlande et la Suède de « graves répercussions militaires et politiques » si les deux États membres de l’UE rejoignaient l’OTAN, a déclaré Maria Zajarova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse.

« Tous les pays participants de l’OSCE [Organización de Cooperación y Seguridad en Europa], dont la Finlande et la Suède, ont réaffirmé à leur époque le principe selon lequel la sécurité des uns ne doit pas se construire au détriment de la sécurité des autres. Il est clair que l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, un bloc largement militaire, aura de graves conséquences militaires et politiques qui obligeront nos pays à prendre des mesures réciproques », a averti le porte-parole.

Zajarova évoque ensuite plus précisément la Finlande, pays frontalier de la Russie : « Nous pensons que l’engagement du gouvernement finlandais dans une politique militaire non alignée est un facteur important pour assurer la sécurité et la stabilité en Europe du Nord », a souligné la porte-parole.

Le président de la Finlande, Sauli Niinisto, a assuré dans son discours du Nouvel An, le 1er janvier, que son pays se réserve le droit de demander à rejoindre l’Alliance s’il le juge approprié. Le gouvernement suédois a écarté pour l’instant les demandes d’adhésion à l’Alliance atlantique, mais, à la mi-janvier, la ministre des Affaires étrangères, Ann Linde, a déterminé que la décision de rejoindre l’OTAN appartenait entièrement à son pays « et non à la Russie ». semaines, la Suède a renforcé sa présence militaire sur l’île de Gotland, située dans la mer Baltique, considérée comme la partie la plus vulnérable de son territoire à une éventuelle attaque russe.

Les États baltes, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont également exprimé leur inquiétude face à ce que leurs dirigeants ont défini comme « l’expansionnisme russe ». Certains analystes estiment que Moscou tente d’établir une zone tampon entre l’Occident – en particulier les États membres de l’OTAN – et ses frontières. La situation de ces trois pays, qui faisaient déjà partie de l’Alliance, était extrêmement difficile, selon cette hypothèse. Deux d’entre eux, l’Estonie et la Lettonie, partagent une frontière avec la Russie, tandis que le troisième, la Lituanie, partage une frontière avec la Biélorussie, alliée de Moscou.