intrigue, distribution, photos et aperçus sur les films Netflix

L’année 2023 sortira Poulet en fuite 2 alias Chicken Run : l’aube de la pépite, avec le sous-titre original « croquette de l’aube » qui semble un clin d’œil aux populaires nuggets de poulet en mémoire culinaire. « Hens on the run 2 » sera une exclusivité Netflix créée avec Aardman Animations, un studio d’animation britannique spécialisé dans les classiques de la pâte à modeler en stop-motion, voir Wallace & Gromit – La malédiction de l’homme-lapin, Sous le tube, Pirate! voleur voleur et des films inspirés de séries télévisées Shaun, la vie du mouton.

intrigue et distribution

Intrigue officielle : Après avoir réussi à s’échapper de la ferme de Tweedy, Gaia (Ginger dans l’original) a enfin réalisé son rêve : une île refuge paisible pour tous les oiseaux, loin des dangers du monde humain. Quand elle et Rocky deviennent parents d’une fille nommée Molly, la fin heureuse de Ginger semble complète. Mais sur terre, toutes sortes de poulets font face à une menace nouvelle et terrible. Pour Ginger et son équipe, même si cela signifie risquer leur liberté durement gagnée, il est temps d’intervenir, la mission est de s’introduire dans leur ancienne prison/poulailler et d’arrêter la menace une fois pour toutes.

De nombreux acteurs de la voix originale reviendront pour reprendre leurs rôles de l’original, avec Jane Horrocks (Baba), Imelda Staunton (Tantona) et Lynn Ferguson (Von) de retour pour la suite, rejoignant de nouvelles entrées Thandiwe Newton et Zachary Levi, qui chacun jouera Gaia et Rocky, personnages exprimés par Julia Sawalha et Mel Gibson dans le film original. Le casting comprend également Bella Ramsey qui interprétera la fille de Rocky et Gaia Molly, Nick Mohammed, dans le rôle du Dr. Fry et le comédien et acteur britannique Romesh Ranganathan ont été confirmés sur les réseaux sociaux dans des rôles non précisés.

curiosité

Le film est réalisé par Sam Fell, ancien réalisateur Paranormand, L’aventure de la souris Despereaux e Sous le tube. Fell a réalisé « Hens on the Run 2 d’après un scénario de Karey Kirkpatrick (Hens on the Run, Smallfoot: My Snow Friend), John O’Farrell (Hens on the Run, Little Red Riding Hood and the Unusual Suspects) et Rachel Tunnard ( femme ), basé sur une histoire de Sam Fell et des personnages créés par Peter Lord et Nick Park.

Julia Sawalha et Mel Gibson ne reprendront pas leurs rôles respectifs de Gaia et Rocky apparemment en raison de leur âge mûr par rapport à la performance du premier film et pour Gibson il semble aussi que la polémique liée aux accusations d’antisémitisme y ait contribué. Sawalha, 53 ans, a critiqué cette décision en disant qu’elle n’était pas trop vieille pour le rôle et qu’elle pouvait encore exprimer Gaia. « Je suis officiellement cueilli, farci et cuit », a commenté Sawalha en apprenant la nouvelle. Bien qu’Aardman pense que Julia Sawalha est trop vieille, son successeur, Thandiwe Newton, n’a que 4 ans de moins que son partenaire. Bien que les producteurs n’aient jamais complètement expliqué pourquoi Gibson n’était pas revenu, il a été supposé que la décision avait été prise après que Winona Ryder ait accusé Gibson de lui avoir fait une blague antisémite alors qu’il assistait à une fête en 1995.

La suite est sortie après la mort en 2017 de Tony Haygarth et Benjamin Whitrow (exprimés respectivement par M. Tweedy et Fowler alias Cedrone), décédés la même année que Peter Sallis (la voix originale de Wallace dans la série Wallace & Gromit).

« Hens on the Run 2 » sera distribué par Netflix et Paramount Pictures, contrairement au premier film sorti par DreamWorks Animation lors du partenariat signé avec Aardman.

Le troisième film d’animation d’Andi McAfee sera projeté plus tard dans les salles Tom et Jerry – Le film (1992) et Salut Arnold ! Film (2002).

« Hens on the Run 2 » est le premier film d’animation en stop-motion de Nickelodeon Movies.

Le troisième film d’animation de Zachary Levi, mais son premier film en stop motion. Un autre film d’animation Levy a été inclus Raiponce – Tresse tour (2010) e Héros de Noël (2018).

Deuxième suite d’Aardman, plus tard Shaun, le mouton : Farmageddon – Le film (2019).

Film original

L’original Chicken Run est une comédie d’animation en stop-motion de 2000 produite par le studio britannique Aardman Animations en collaboration avec le studio américain DreamWorks Animation et le studio français Pathé. Le premier long métrage du studio, réalisé par Peter Lord et Nick Park d’après un scénario de Karey Kirkpatrick raconte l’histoire d’un groupe de poulets qui voient un coq nommé Rocky comme leur seul espoir de s’échapper de la ferme lorsque son propriétaire s’apprête à le changer. tarte au poulet. La photographie principale a commencé le 29 janvier 1998, au cours de laquelle la production cinématographique a été utilisée 30 décors avec 80 animateurs travaillant avec 180 personnes sur diverses tâches. Malgré l’abondance d’animateurs sur le terrain, une seule minute de film a été réalisée pour chaque semaine de tournage, la production se terminant le 18 juin 1999. Le film a été un énorme succès au box-office, rapportant 225 millions de dollars dans le monde sur un budget de production de 45 millions. . À ce jour, il reste le film d’animation en stop motion le plus rentable de tous les temps.

Personnages de film

Gaia (Ginger): elle est la protagoniste du film et la chef des poulets.

Rocky Bulboa ( Rocky Rhodes ): Il est la co-vedette du film et est un beau coq américain qui se retrouve à la ferme par accident après avoir été abattu avec un canon de cirque.

Mme Melisha Tweedy : C’est la principale antagoniste du film et c’est une femme qui s’occupe de la gestion économique de la ferme, mais qui déteste les poulets.

M. Willard Tweedy : Il est l’antagoniste secondaire du film et le propriétaire de la ferme avec Mme Tweedy. Il était le seul à avoir remarqué que le poulet avait élaboré un plan d’évacuation, mais Mme Tweedy ne l’a pas cru.

Cedrone (Fowler): il était le plus vieux coq du poulailler, et aussi le seul jusqu’à l’arrivée de Rocky. Il était auparavant la mascotte du peloton de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.

Baba (Babs) : c’est un gros poulet à crête bleue, le meilleur ami de Gaïa.

Von (Mac) : C’est une nana maigre originaire de Suisse et le genre d’ingénieur qui sera très important dans la planification d’une évasion.

Tantona (Bunty): c’est le poulet le plus gros du poulailler, avec un caractère rigide et réaliste, ainsi que querelleur et violent.

Frego et Piglio (Nick et Fetcher): sont deux souris qui volent dans la ferme les choses dont les poulets ont besoin pour s’échapper. Opportunistes et gloutons, en échange de leurs services, ils veulent être payés avec des œufs.

Le film a inspiré le jeu vidéo « Chicken Run », une aventure d’arcade avec des éléments de plateforme et de furtivité. Le jeu est une parodie gratuite du célèbre film grande évasion fixé pendant la seconde guerre mondiale. La version Game Boy Color est un jeu de résolution de casse-tête isométrique en 2D. L’intrigue du jeu est celle d’un poulet fuyant la ferme de son méchant propriétaire et se battant pour la liberté.

POULTRY NEWS : Exactement 20 ans après la sortie originale, nous pouvons confirmer qu’il y aura une suite de Chicken Run à venir sur Netflix !! Produit par @aardman, la production devrait commencer l’année prochaine. Aubergine.

POULTRY NEWS : Exactement 20 ans après la sortie originale, nous pouvons confirmer qu’une suite de Chicken Run arrivera sur Netflix !! Produit par @aardman, la production devrait commencer l’année prochaine. Aubergine. – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 23 juin 2020

Ce n’est pas du jaune d’oeuf ! Netflix fait équipe avec Aardman sur deux nouveaux films passionnants : le nouveau Wallace & Gromit de Nick Park en 2024 et la suite tant attendue de HENS RUNNING, CHICKEN RUN : DAWN OF THE NUGGET, à venir l’année prochaine.

Ce n’est pas du jaune d’oeuf ! Netflix a de nouveau fait équipe avec Aardman pour deux nouveaux films passionnants – le nouveau Wallace & Gromit de Nick Park en 2024 et la suite tant attendue de CHICKEN RUN, CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET, à venir l’année prochaine. pic.twitter.com/KgEfUoBQtg — NetflixFilm (@NetflixFilm) 20 janvier 2022

La bande sonore