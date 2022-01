Insolite : 4 lieux où la mort est interdite | NewsNet

Bien que cela semble impossible, il existe actuellement quatre endroits dans le monde où les gens ne sont pas autorisés à mourir. Les étrangers sont toujours la raison pour laquelle il est interdit. Nous vous montrons où ils se trouvent et les lois absurdes sur lesquelles ils sont basés.

1- Longyearbyen, Norvège :

Les températures extrêmement basses sur l’île norvégienne de Svalbard, Longyearbyen, ont empêché les corps de se décomposer. Ce fait est devenu un inconvénient et, afin d’empêcher la propagation de la maladie parmi les vivants, en 1950, les autorités ont interdit la mort sur le sol.

Cela continue à ce jour. Les personnes en danger de mort étaient déplacées vers les principales villes du centre du pays pour y être soignées ou enterrées, en cas de décès.

2- Sélia, Italie :

Cette ville toscane ne comptait que 530 habitants en 2015 et 60% d’entre eux ont plus de 65 ans. Pour faire face au taux de mortalité et de vieillissement, les dirigeants ont adopté des lois interdisant à leurs citoyens de tomber malades.

Le décret stipule qu’ils doivent faire passer leur santé avant toute autre circonstance qui se présente à eux.

3- Sarpourenx, France :

Il y a treize ans, le gouvernement a publié un décret interdisant aux gens de mourir sur leur territoire. Il n’y avait qu’une seule exception, qui expliquait le pourquoi de la règle : ceux qui avaient des cryptes dans des tombes surpeuplées pouvaient y mourir.

L’agence de presse française AFP enquête sur le fait que le maire local a pris cette décision choquante pour protester contre une loi qui n’autorise pas la croissance des tombes. De plus, il a assuré que ceux qui ne respecteront pas les dispositions seront sévèrement punis.

4- Itsukushima, Japon :

L’île se distingue comme un site sacré et énergétique, en raison de ses sanctuaires ancestraux et de ses temples religieux. Même aujourd’hui, il n’y a pas de tombes ou d’hôpitaux dans la région. L’interdit de mort cherchait à maintenir la pureté du lieu, la mesure fut décrétée au XIXe siècle et les naissances furent également interdites. Les personnes qui avaient besoin de soins ont été déplacées vers les îles périphériques.