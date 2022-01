Inquiétudes en France au sujet des propos de Neymar sur son avenir : pourquoi il en a  » marre  » et l’influence qu’ils attendent de Messi

Neymar et l’équipe du Brésil affronteront l’Uruguay (EFE)

Le week-end dernier, avant le duel entre le Brésil et la Colombie qui s’est terminé par le premier match nul Canarinha aux South American Qualifiers, le compte officiel de la plateforme de streaming éblouir ils partagent des photos du documentaire sur Neymar, dont les propos du footballeur ont provoqué l’étonnement à plus d’un titre.

« Je pense que Qatar 2022 est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai la force mentale pour m’occuper davantage du football », a déclaré la star brésilienne. Neymar Jr, roi de la dynastie, un clip couvrant toute la carrière d’un footballeur.

Ces mots ont suscité diverses opinions dans le monde du sport. Alors que certains anciens joueurs ont critiqué son attitude, d’autres soutenir sa décision de quitter l’équipe nationale après la prochaine désignation internationale.

Certains anciens joueurs, comme Jussie, soutiennent la décision de la star brésilienne (Reuters)

« Il en a marre. Depuis qu’il a été nommé sauveur du football brésilien, il a dû se débrouiller tout seul. Il n’a jamais eu de joueurs pour l’épauler et partager la pression, comme Ronaldo avait Rivaldo par exemple », a déclaré l’ancien attaquant brésilien de Bordeaux. Jussie Ferreira Vieira dialoguer avec Équipe.

« Il était complètement seul. Ceci est l’enfer. Cependant, il a fait de son mieux. Il essaie et respecte notre ADN. Même ainsi, il était impoli. Au Brésil, nous avons martyrisé nos idoles, c’est culturel. Neymar a vécu avec une grande pression sur ses épaules pendant des années. Cela a réduit sa longévité. Il s’est battu, s’est battu, mais il en avait assez. Qu’il ait joué sa dernière Coupe du monde à l’âge de 30 ans ne me surprendrait pas. Ce n’est pas anormal. Je pense qu’il sera soulagé lorsqu’il démissionnera », a ajouté l’ancien attaquant de 38 ans.

En tout cas, Jussie pensait qu’une fois le tournoi international terminé, tout le monde se rassemblerait et lui proposerait de continuer : « Le président de la Fédération, l’entraîneur, les fans. Ils vous demanderont tous de rester. Mais plus tard (quand il part), nous devons nommer un autre « élu ». Jusqu’à présent, je n’en ai vu aucun, mais les gens doivent voter pour quelqu’un, au moins pour pouvoir le critiquer (rires) ».

Neymar partage à nouveau son équipe avec Messi après son départ de Barcelone en 2017 (Reuters)

Les paroles de Neymar ont fait le tour du monde et ont eu beaucoup d’impact. Même un ami brésilien proche pendant son séjour à Barcelone a parlé à Équipe et il a dit: « Je sais qu’il ne supporte pas le traitement en France, avec des erreurs et des provocations constantes. je le vois moins heureux depuis la défaite en finale de Ligue des champions (0-1, contre le Bayern en août 2020) ».

« Il est loin du Neymar enthousiaste, accompli et accessible qu’il était à Barcelone. Mais j’espère que l’arrivée de son meilleur ami Léo (Messi) lui permettra de retrouver cette envie de toujours vouloir s’améliorer et de se rendre compte qu’il a encore un long chemin à parcourir », a-t-il conclu en espérant que l’arrivée du Rosario footballeur lui apporterait un nouveau bonheur propre et sec.

