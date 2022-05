Informations sur les matchs de Flamengo et dernières nouvelles de l’équipe

09h50 – Les conseillers de Flamengo tentent de contre-attaquer un coup d’État qui limite la présence de partenaires extérieurs à Rio

Après que le Conseil délibératif de Flamengo (CoDe) ait approuvé la limitation de la modalité hors Rio à seulement mille membres, les Conselheiros do Fla ont proposé un amendement visant à annuler la restriction d’adhésion. Le groupe composé de Ricardo Lomba, Marion Kaplan, Ricardo Hinrichsen et Walter Monteiro – les deux derniers candidats à la présidentielle lors de la dernière élection – les a informés de leur intention par une lettre ouverte, jeudi dernier (12/05). Cliquez ici pour en savoir plus.

12h20 – Ceará vs Flamengo: Oracle fait des prédictions désastreuses pour le match Brasileirão.

Flamengo n’a pas eu un moment de paix, mais ce week-end ne viendra pas. C’est du moins ce que dit l’oracle Vitor Pinheiro, de la chaîne « Astral Ball », les Rubro-Negro ont peut-être trébuché par leur propre faute contre Ceará. Ainsi, dit la lettre, l’équipe de Ceará doit gagner le Brasileirão. Cliquez ici pour en savoir plus.

12:26 – Zinho défend le tableau Flamengo sous la foule : « Succès en 2019 »

La crise créée à Flamengo par des problèmes sur et en dehors du terrain ouvre chaque jour un nouveau chapitre. Outre la performance douteuse de l’équipe sur le terrain – qui, une fois gagnée, n’était pas convaincante -, les agissements de la direction de Mais Querido ont été la cible de protestations des supporters, tant sur les réseaux sociaux que dans les tribunes. Quant à la démonstration, l’ancien joueur de Flamengo Zinho a défendu le Conseil ce vendredi (13), lors de l’émission ESPN FC. Cliquez ici pour en savoir plus.

12:34 – Crias do Flamengo dépasse les attentes et attire l’attention de l’entraîneur

Depuis son arrivée au Brésil, Paulo Sousa a montré une volonté de travailler avec les joueurs de base de Flamengo. À la première occasion d’entrer en contact avec le sujet, Paulo a rencontré les assistants Manuel Cordeiro et Victor Sánchez, le directeur de football Fabinho Soldado, le directeur technique Juan, le directeur de transition Carlos Noval et le directeur de base Luís Carlos. Cliquez ici pour en savoir plus.

12h44 – La star de Flamengo, Victor Hugo, a le plus gros dégagement de l’équipe; voir la valeur

Le match entre Flamengo et Altos, pour la Copa do Brasil, a introduit une nouvelle star dans le football national. Il s’agit de Victor Hugo, qui a eu 18 ans mercredi dernier (11). Le jeune a renouvelé son contrat avec le club fin 2021 et a augmenté sa clause libératoire à 100 millions d’euros (540,47 millions R$), l’une des plus importantes du continent. Cliquez ici pour en savoir plus.

12h44 – Majorité fermée ! Flamengo a la plus grande foule du nord-est du Brésil

Flamengo affrontera Ceará ce samedi (14), à 16h30, à la Castelão Arena. Ce match s’applique au sixième tour du Championnat du Brésil 2022. Si dans le stade rouge et noir il sera minoritaire face aux supporters du Ceará, dans le monde des supporters de football du nord-est, l’histoire est bien différente. Cliquez ici pour en savoir plus.

14:24 – Dans la carrière de 5 ans de Vini Jr, rappelez-vous ses 5 grands moments à Flamengo

Le 13 mai est une journée historique pour le plus grand talent révélé dans la division jeunesse de Flamengo depuis des décennies. C’est à cette date en 2017 que Vini Jr a fait ses débuts professionnels pour Flamengo. Depuis lors, la carrière du fils de São Gonçalo s’est rapidement développée. Cliquez ici pour en savoir plus.

14h35 – Les joueurs de Flamengo deviennent des influenceurs des réseaux sociaux d’entreprise

Le milieu de terrain Diego Ribas, de Flamengo, rejoint un groupe d’influenceurs sur LinkedIn, un réseau social dans le monde de l’entreprise et des affaires. Le joueur a commencé à participer à des conférences pour l’entreprise sur son réseau social, avec une vie sur Instagram pour plus de 12 millions d’utilisateurs, selon les informations du portail MKT Esportivo. Cliquez ici pour en savoir plus.

14h40 – Au stade historique, Flamengo rencontrera de vieilles connaissances lors du match contre Avaí Kindermann

Flamengo disputera son neuvième match du Championnat brésilien féminin A1 2022 ce dimanche (15), à 15h. Le match sera contre Avaí Kindermann, au stade Salézio Kindermann, et sera diffusé en direct sur Eleven Sports. Cliquez ici pour en savoir plus.

14h51 – Flamengo x Ceará: voir la relation Rubro-Negro pour le jeu Castelão

Flamengo affrontera Ceará ce samedi (14), à 16h30, à la Castelão Arena. Le jeu est valable pour le sixième tour du championnat brésilien 2022. Rubro-negro a publié ce vendredi (13) la liste des joueurs concernés pour le match à Fortaleza. Cliquez ici pour en savoir plus.

15h15 – Mauro Cezar prédit le champion sportif de la Copa do Brasil 2022; comprendre

Flamengo s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa do Brasil 2022 avec une victoire 2-0 sur Altos-PI ce mercredi (11). La quatrième phase de la compétition nationale verra 16 clubs continuer à concourir pour le titre et pour un prize pool de près de R$ 80 millions. Cliquez ici pour en savoir plus.

15h45 – La chemise de Gabigol arrive entre les mains du petit rouge et noir de Piauí

La joie d’être rouge et noir est imprimée sur le visage du petit Davi dans les photos qu’Altos a publiées ce vendredi (13) sur son réseau social. Le garçon, le fils de Piaui Dieyson, qui a joué Flamengo à Volta Redonda pour la Copa do Brasil, a fondu en larmes mercredi dernier en voyant son père recevoir le maillot qui serait le sien des mains de Gabigol. Cliquez ici pour en savoir plus.

16:29 – Après un traitement indéfini, Flamengo pourrait perdre un défenseur pendant encore trois mois

Et le drame de Flamengo avec son service médical semble toujours inachevé. Vendredi (13), il a été révélé que d’autres acteurs souffrent de l’incertitude du secteur. Le défenseur Fabrício Bruno est absent de l’équipe depuis le 30 mars et reste sans retour. Cliquez ici pour en savoir plus.

17:43 – O Globo : Landim n’est plus qu’à quelques jours de son principal allié à Flamengo

Le climat politique à Flamengo n’est pas des meilleurs. Rubro-Negro passe une chaude journée après le vote controversé visant à limiter les membres Off-Rio à 1 000 membres. Selon un article publié aujourd’hui (13) dans O Globo, ces questions ainsi que le comportement du football provoquent une distance entre le président Rodolfo Landim et son principal allié. Cliquez ici pour en savoir plus.

18h44 – Vendredi… 13 moments de terreur de Flamengo ; rappelez-vous les jeux et les faits qui ont effrayé les foules

Vendredi 13. Un jour de malheur, de terreur et de peur. Les moments comme celui-ci ne manquent pas dans l’histoire de Flamengo, et dans cet esprit, MRN a décidé de se souvenir de certains des moments les moins agréables pour les fans de Mais Querido dans son histoire. Découvrez 13 moments Flamengo qui ont en quelque sorte effrayé la Nation Rouge-Noire. Cliquez ici pour en savoir plus.

18h56 – Sous pression, Flamengo émet une note timide de soutien au président Landim

L’environnement politique de Flamengo est en ébullition. Depuis le vote controversé pour limiter le nombre de membres d’Off-Rio à 1000, le climat entre le conseil d’administration et les fans s’est vraiment détérioré. Des manifestations ont eu lieu lors de matchs de football d’équipe ainsi qu’à Fla Basquete. Il y a eu aussi une manifestation devant le siège de Gávea. Le message des fans est clair : Flamengo appartient à la Nation. Cliquez ici pour en savoir plus.

19h08 – Ceará vs Flamengo: où regarder, horaires et compositions possibles

Ceará x Flamengo joue ce samedi (14), à 16h30 (heure du Brésil), au stade Castelão. Ce match est pour le sixième tour du Championnat du Brésil 2022. Découvrez les compositions possibles, où regarder en direct et leurs préparations. Cliquez ici pour en savoir plus.

19h39 – La huitième Copa do Brasil sera une grande bataille: voyez qui Flamengo peut affronter

14 des 16 places pour les 16 derniers de la Copa do Brasil sont déjà pourvues, et 12 équipes sont en Serie A. Ce nombre pourrait encore passer à 14 sur 16, plaçant le niveau de cette édition à un niveau élevé. Flamengo a confirmé le classement après avoir battu Altos-PI 2-0 mercredi dernier (11). Cliquez ici pour en savoir plus.

20:00 – Arrascaeta convoqué : savoir quel match de l’Uruguay perdre à Flamengo

Au milieu de tant de malversations dues aux blessures à répétition en équipe première, Flamengo a un problème de plus depuis au moins deux matchs au Brasileirão : Arrascaeta. La star uruguayenne a été appelée dans son équipe nationale, où il affrontera des matches amicaux contre le Mexique, les États-Unis et la Jamaïque. Cliquez ici pour en savoir plus.

20h34 – Est-ce un match à Flamengo ? Fabregas a annoncé son départ de Monaco et a déclaré qu’il voulait continuer à jouer

Est-ce que ça rentre dans l’équipe Flamengo ? Star Fabregas dit qu’il quittera Monaco, de France, en juin, à l’expiration de son contrat. En effet, l’athlète n’a pas l’intention de renouer avec l’équipe et voit l’avenir loin de son club actuel, selon les mêmes informations dans une interview pour le magazine « Sofoot », de France. Cliquez ici pour en savoir plus.

21h11 – Flamengo arrive à Ceará avec du pop-corn, des affiches, des jurons et de nombreuses protestations

Les esprits sont élevés parmi les fans de Flamengo. Le résultat de Paulo Sousa aux commandes de Flamengo n’a pas plu aux supporters, et la Nation vivant au Ceará a reçu l’équipe à l’hôtel sous des cris de protestation. L’équipe affronte le Ceará ce samedi (14), à 16h30 (heure du Brésil). Cliquez ici pour en savoir plus.

