Inflation : la banque centrale craint le retour de l’indexation des salaires

Le mécanisme d’indexation qui lie les augmentations salariales aux hausses des prix à la consommation pourrait être de retour. La Banque des règlements internationaux l’a récemment déterminé. Il a averti que cela pourrait contribuer à une éventuelle spirale salaires-prix.

L’indexation, qui est encore courante dans des pays comme la Belgique et Chypre, est tombée en désuétude avec la baisse de l’inflation. Elle reste cependant un fléau pour les banquiers centraux car elle pourrait prolonger et amplifier la pression à la hausse sur les prix.

Irrité par la réduction du pouvoir d’achat, le syndicat de la Banque centrale européenne a appelé à une augmentation des salaires en ligne avec l’inflation de la zone euro, qui est actuellement de 7,4 %, soit plus du triple de l’objectif officiel.

signe de confiance réduite

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a rejeté cette demande, mais les membres du personnel de la BCE n’étaient pas seuls dans leur demande. Près d’un tiers des conventions collectives conclues en Espagne au cours des deux premiers mois de 2022 contiennent une clause d’indexation. Aux États-Unis, les travailleurs du fabricant de céréales Kellogg ont mis fin à un conflit salarial à la fin de l’année dernière après avoir obtenu une augmentation du coût de la vie.

Pour Ricardo Reis, professeur à la London School of Economics, le regain d’appétit pour les salaires liés à l’inflation est le signe d’une perte de confiance dans la capacité des décideurs monétaires à contrôler les prix.

Les banques centrales « devraient être tellement préoccupées par le fait que les gens ont si peu confiance dans le ciblage de l’inflation qu’ils choisissent de s’assurer contre l’inflation par le biais de l’indexation », a-t-il déclaré. Cela rend leur travail « beaucoup plus difficile ».

Bien qu’il y ait eu quelques cas aux États-Unis – des membres du syndicat de l’usine de tracteurs Deere & Co. ont conclu le même accord que les travailleurs de Kellogg – le plus grand pouvoir syndical de l’Europe signifie que les appels à des augmentations de salaire liées à l’inflation sont plus préoccupants.

Plus d’accords

Les données de la banque centrale espagnole montrent que la part de l’accord est passée de moins d’un cinquième. La BCE a déterminé que l’Espagne a jusqu’à présent joué un rôle clé dans la réduction de la part du mécanisme d’ajustement à l’inflation de la zone euro parmi les employés du secteur privé – avec une baisse de près d’un quart en 2008 à 16 % en 2021.

Cette question est clairement un sujet brûlant pour les responsables : une réunion des responsables de la BCE en octobre a discuté de la façon dont la stagflation des années 1970 a émergé dans un environnement où « l’indexation a permis aux salaires de réagir aux prix de l’énergie et des biens pour maintenir la stagnation et l’inflation ».

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré qu’un tel effet de second tour était observé.

« Faire preuve de retenue »

Même sans indexation explicite, d’autres réponses à la flambée de l’inflation pourraient compliquer les efforts visant à contenir l’inflation. En Allemagne, IG Metall a demandé une augmentation de salaire de 8,2 % pour les travailleurs de l’acier. L’Allemagne et la France ont augmenté le salaire minimum ou ont été confrontées à des revendications appropriées.

La banque centrale peut difficilement s’attendre à de la compréhension de la part des travailleurs. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclenché des manifestations en février lorsqu’il a exhorté les travailleurs à « modérer » leurs revendications salariales. Au Royaume-Uni, l’inflation a pesé sur les dépenses de consommation à son pire niveau depuis la Seconde Guerre mondiale.

« L’absence d’indexation signifie que les travailleurs sont toujours ceux qui souffrent en cas de choc des prix », a déclaré Carlos Bowles, économiste à la BCE et vice-président du syndicat IPSO, dont Lagarde a rejeté les revendications.

Selon Bowles, l’indexation a aidé à rétablir la paix sociale dans le passé. Le pouvoir de négociation des syndicats n’est souvent plus suffisant pour compenser les pertes liées à l’inflation.

Presque aucun signe de spirale prix-salaires

Jusqu’à présent, il y a peu de preuves que la redoutable spirale prix-salaires se développe. Cependant, la BRI a averti que « l’inflation n’est peut-être pas encore le stade pour s’enraciner », pointant des appels anecdotiques pour compenser la perte de pouvoir d’achat.

Tina Zumer, vice-gouverneur de la Banque centrale slovène, qui surveille l’évolution des salaires dans la zone euro, a déclaré qu’il y avait « certaines conditions » dans lesquelles les augmentations de salaire étaient appropriées et le signe d’une économie saine.

« Dans la situation actuelle, il y a un risque qu’ils reprennent avec l’affaiblissement de la croissance », a-t-il déclaré. « Cela obligera les entreprises à facturer aux consommateurs des coûts de main-d’œuvre plus élevés, ce qui aggravera le problème de l’inflation. »

(Bloomberg)