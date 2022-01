Inflation de la zone euro à 5 %, jamais aussi élevée. Lagarde (BCE) : « Les prix vont ralentir en 2022. Pas de resserrement monétaire en vue »

L’agence statistique européenne Eurostat a confirmé que l’inflation en décembre dernier dans la zone euro avait atteint 5 %, la valeur la plus élevée depuis le début de son enquête en 1997. Les données sont conformes aux devis préliminaire sortie le 7 janvier. Au niveau de chaque pays, la plus forte pression sur les prix à la consommation a été constatée en Espagne (6,6 %). Allemagne (5,7%) et les Pays-Bas (6,4%). Valeur d’indice de La France (3,4 %) et le Portugal (2,8 %). L’Italie au milieu avec une inflation de 4,2 %. Cependant, aujourd’hui, un nouveau signal est venu d’Allemagne sur les tensions inflationnistes. Indice de prix producteur, ont tendance à anticiper l’évolution des prix à la consommation, a bondi de 5 % en décembre par rapport à novembre, bien au-dessus de la hausse attendue de 0,8 %. En dehors de l’Union européenne, les données d’hier de Grande Bretagne encore une fois avec des valeurs record en décembre. L’inflation a atteint 5,4 %, un niveau sans précédent 30 ans. Par rapport au mois précédent, les prix ont augmenté en moyenne de 0,5 %.

Lire aussi L’inflation américaine a atteint 7%, le plus haut depuis 1982. La pression sur les taux d’intérêt des banques centrales se rapproche

Président de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a réaffirmé aujourd’hui que le prix va se stabiliser puis baisser à partir de 2022. Lagarde a donc exclu un changement immédiat de politique monétaire à court terme. « Nous supposons qu’au cours de 2022 (les prix, ndlr) vont se stabiliser et baisser progressivement tout au long de l’année » ; dit-il, ajoutant que cette baisse devrait être continuer en 2023 et 2024. Pour lui, une hausse des taux telle que prévue par la Fed aux États-Unis pour contenir l’inflation aura un des conséquences désastreuses en Europe. « J’espère que la politique monétaire sera un amortisseur de la crise et surtout pas un frein à la croissance », a déclaré Lagarde. Enfin, le président de la BCE attend la création de « capacité budgétaire commune européenne. Quant au pacte de stabilité : « Je pense que les règles vont revenir, ça me semble clair, parce que l’Europe est un club et il y a la zone euro encore plus parce que nous partageons la même devise. Dans un club, il y a des règles, chaque membre doit les respecter. »