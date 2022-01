Incroyable transformation d’un « pavillon de chasse » à la périphérie de Prague. Ils transforment une maison de papier en une vie confortable

L’écrivain Jaroslav Rudiš sera le lauréat du prix Karel Apek. Il sera repris le 24 janvier au Théâtre Archa de Prague pour « une œuvre de littérature profonde avec des chevauchements dans la musique contemporaine, le cinéma et le théâtre, qui a son domicile en Bohême du Nord et dont le symbole de la vie est la langue des chemins de fer et des régions et forme la communauté et l’histoire humaine », ont-ils déclaré. Avec la statue, Rudi recevra 100 000 couronnes.

Le moisi Karel Prize est décerné par le Centre tchèque du PEN Club international depuis 1994, date à laquelle il a été repris par Günter Grass et Philip Roth à l’occasion du Congrès mondial du PEN Club à Prague. Erika Abramsová, traductrice française spécialisée dans la littérature tchèque, a remporté le prix pour la dernière fois en 2018, et Václav Jamek, écrivain un an plus tôt.

L’automne dernier, Rudi, 49 ans, a publié le roman Winterberg’s Last Journey, écrit à l’origine en allemand. Il a été traduit en tchèque par Michael kultéta. Toujours avec ce travail à l’esprit, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a décerné l’année dernière l’Ordre du mérite Rudiš de la République fédérale d’Allemagne. « En tant qu’Européen socio-politiquement engagé, Rudi s’est exprimé à plusieurs reprises dans la presse allemande et son travail montre que les frontières peuvent être surmontées et que la culture peut les gérer même en temps de pandémie », a déclaré le bureau de Steinmeier.