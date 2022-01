Incroyable Michek Pabiška a dû aller à l’hôpital : comment vont les Tchèques au rallye Dakar ?

Zdroj : Flavien Duhamel / Collection de contenu Red Bull

Le rallye Dakar de cette année sera-t-il annulé ? Il s’agit d’une question actuellement traitée par les autorités françaises. Il est possible que la voiture de secours de l’équipe française Sodicars Racing ait été attaquée par des terroristes. L’explosion de la voiture fait toujours l’objet d’une enquête.

Le 30 décembre, un événement très négatif a eu lieu – la voiture de secours de l’équipe française Sodicars Racing a explosé devant l’hôtel Donatello de Djeddah.

Au total, six passagers sont initialement partis avec la voiture. Cependant, bien que cinq d’entre eux n’aient pas été blessés, le pilote Philippe Boutron a subi une très grave blessure à la jambe.

Diverses mesures de sécurité ont été renforcées par les autorités locales depuis lors, mais l’incident continue de préoccuper tous les bivouacs ainsi que les autorités françaises.

Vendredi 7 janvier, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a évoqué la possibilité d’annuler le rassemblement dans une interview accordée à l’émission matinale BFM TV. Interrogé par le présentateur pour savoir si l’attentat à la voiture piégée à Djeddah était un attentat terroriste, le ministre a répondu comme suit.

« C’est possible. Nous avons fait cela très rapidement et avons dit aux organisateurs et aux responsables saoudiens que nous devons être très transparents sur ce qui vient de se passer. » a déclaré le ministre dans l’interview cité par le serveur sports mécaniques.

« Par le passé, des actes terroristes contre les intérêts français se sont produits sur leur sol et il est important de protéger la vie de nos concitoyens. C’est pourquoi le parquet national antiterroriste a été convoqué, dont les déclarations étaient telles qu’une attaque terroriste pourrait effectivement prend place. » Achevée.

« Nous venons de réaliser qu’il serait peut-être préférable d’annuler ce grand événement. Cependant, les organisateurs sont d’avis que non. Cependant, nous devons être très prudents. Ils ont réussi à améliorer la sécurité, mais la question de l’annulation est toujours sur le sol salé. » a-t-il conclu.

Le 4 janvier, le parquet antiterroriste français a annoncé qu’il ouvrait une enquête sur un potentiel attentat terroriste à Djeddah et a déclaré que l’affaire était également traitée par les autorités saoudiennes et françaises.

A noter que Boutron, qui participera cette année au Rallye Dakar, est le président du club français de football de deuxième division US Orléans. Il s’était remis du coma artificiel au cours des 48 dernières heures après avoir été évacué vers l’hôpital militaire Percy à Clamart.

Le rallye Dakar a été annulé dans le passé en 2008 en raison du meurtre de quatre touristes en Mauritanie. Le rallye commencerait alors au Portugal, avec le Sénégal comme destination finale.

