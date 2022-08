Incendies en Europe : la situation en France, en Italie et en Espagne

Un incendie dans la région italienne du Frioul-Vénétie Julienne, à environ 25 kilomètres au nord-ouest de Trieste, s’est déclaré cette semaine. Les pompiers ont combattu les éléments la nuit et aujourd’hui et tentent toujours d’éteindre le feu. Ce mercredi de la station balnéaire voisine de Duino-Aurisina 200 personnes ont été évacuées. En raison de la fumée, le tronçon de l’autoroute A4 entre Trieste et Venise a été fermé.

Les autorités de la Slovénie voisine ont déclaré aujourd’hui que les incendies dans la zone forestière du Karst étaient les plus importants depuis que le pays a obtenu son indépendance en 1991. Selon le chef de la protection civile slovène, Srečko estan, l’incendie « ne s’est pas arrêté ». Des éléments près de la frontière italienne ont également alimenté des munitions non explosées de la Première Guerre mondiale. Plus de 1 000 pompiers ont combattu l’incendie, aidés par l’armée et la police slovènes, ainsi que par des hélicoptères autrichiens, slovaques et croates.

D’autres incendies continuent de brûler en Toscane, en Italie, en raison de la chaleur persistante, de la sécheresse et des vents violents plus de 100 pompiers, trois hélicoptères et trois autres avions. Dans le village de Massarosa, des incendies ont brûlé plusieurs hectares de forêt au cours des quatre derniers jours. Mercredi soir, les autorités ont évacué les habitants du village voisin de Piazzano, dont 570 au total ont dû fuir leurs maisons à travers la région, a rapporté l’agence DPA.

Malgré des températures toujours élevées et des incendies qui font rage, la situation s’est améliorée par rapport aux jours précédents en Espagne et dans le sud de la France. Dans le département de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, deux incendies en dix jours ont détruit env. 2 800 hectares de forêt, plus de 36 000 personnes ont dû être évacuées. Les pompiers ont réussi à arrêter la progression du brasier mercredi, mais le feu a repris à plusieurs endroits, ont indiqué aujourd’hui les autorités locales selon l’agence de presse AFP.

Ces dernières heures, la région autonome espagnole d’Aragon a connu des développements positifs suite à un incendie près de la ville d’Ateca. La nouvelle épidémie est contenue, a écrit le gouvernement local sur Twitter. L’incendie s’est déclaré lundi et s’est propagé à une superficie de 14 000 hectares. Les autorités ont évacué 1 700 personnes des environs, qui ont dû rester hors de chez elles pour le moment.

L’autoroute A2 entre Madrid et Barcelone a rouvert ce matin après avoir été fermée.

L’Espagne fait face à une canicule sans précédent du 9 au 18 juillet, selon le service météo Aemet, c’est possible la chaleur la plus extrême dans l’histoire mesurée de ce pays.

Un temps incroyablement chaud et, selon les données préliminaires, même des températures record ont frappé le Royaume-Uni cette semaine, où mardi les météorologues ont mesuré 40,3 degrés Celsius.